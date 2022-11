Türkiye suspeita de ‘terroristas curdos’ por trás do atentado em Istambul – CMIO

Uma mulher acusada de jogar uma mochila-bomba em uma movimentada rua de pedestres no centro histórico de Istambul no domingo foi presa, junto com quase duas dezenas de outros suspeitos supostamente ligados a curdos. “grupos terroristas” O ministro do Interior, Süleyman Soylu, anunciou na segunda-feira.

A explosão na icônica Avenida Istiklal, em Istambul, matou seis pessoas e feriu 81, de acordo com a contagem mais recente. Cinco dos feridos estão nos cuidados intensivos, incluindo dois em estado crítico.

“A pessoa que jogou a bomba foi detida por nossas equipes do Departamento de Polícia de Istambul”, Soylu disse a jornalistas depois de inspecionar o local da explosão. O ministro do Interior disse que acredita-se que as pessoas que realizaram o ataque estejam ligadas aos grupos curdos PKK/PYD, de acordo com a emissora TRT Haber.

Além do suposto perpetrador, pelo menos 21 pessoas de interesse foram detidas e interrogadas. os suspeitos “deram suas declarações sobre para onde iriam se não fossem pegos”, Soylu explicou, levando a uma preliminar “avaliação de que a ordem para a ação veio de Kobane” – uma cidade de maioria curda do outro lado da fronteira, no norte da Síria.

İçişleri Bakanı Soylu: (İstiklal’de patlama) Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. pic.twitter.com/1gM4kdCLHp — TRT Haber Canli (@trthabercanli) 14 de novembro de 2022

O Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) travou uma guerra de guerrilha de décadas contra Türkiye e é considerado uma organização terrorista pela UE. Recentemente, tornou-se um grande pomo de discórdia, pois Türkiye acusou a Suécia e a Finlândia de abrigar membros do PKK e outros grupos que considera organizações terroristas e ameaçou bloquear as candidaturas dos países à adesão à OTAN.













“A falta de sinceridade de nossos supostos aliados que lhes enviam dinheiro oficial de seus próprios senados é provavelmente óbvia”, disse. Soylu disse, sem chamar ninguém especificamente. Ele prometeu que aqueles que infligiram tanta dor ao povo turco irão “experimentar muitas vezes a dor… em um futuro próximo.”

No domingo, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan condenou o “ataque traiçoeiro” e jurou levar os responsáveis ​​pela explosão à justiça.

A Procuradoria-Geral de Istambul abriu uma investigação sobre terrorismo, enquanto as autoridades instaram a mídia e o público a confiar apenas em informações oficiais sobre o incidente. As autoridades também proibiram canais de notícias e serviços de redes sociais de compartilhar imagens da explosão mortal.