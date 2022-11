Japão pode hospedar submarinos nucleares australianos – enviado – CMIO

Tóquio quer cooperar com a aliança AUKUS entre Austrália, EUA e Reino Unido

A aquisição de submarinos nucleares pela Austrália é extremamente importante para a segurança regional, e o Japão está pronto para oferecer seus conhecimentos e instalações, disse o embaixador do país em Canberra na conferência ‘Advancing AUKUS’ na segunda-feira.

Shingo Yamagami chamou a Austrália de o aliado militar mais importante do Japão, ao lado dos Estados Unidos.

Embora não chame diretamente a China de ameaça, o enviado disse que Tóquio estava “um estado de linha de frente enfrentando circunstâncias desafiadoras no bairro perigoso do Sudeste Asiático”, explicando ao público no National Press Club em Canberra por que “AUKUS é muito importante para nós.”

Em 2021, os EUA, a Austrália e o Reino Unido anunciaram a criação do chamado pacto de segurança AUKUS, que prevê fornecer a Canberra submarinos armados convencionalmente e movidos a energia nuclear, aumentando significativamente suas capacidades navais.

No mês passado, a Austrália assinou um acordo separado com o Japão para aprofundar sua cooperação em segurança, incluindo treinamento militar conjunto e compartilhamento de inteligência. “Isso torna a Austrália a mais importante aliança de defesa e segurança do Japão… fora dos Estados Unidos,” disse o embaixador Yamagami.

“No futuro, o Japão também pode hospedar submarinos nucleares australianos”, disse. disse o enviado, de acordo com comentários que posteriormente compartilhou no Twitter. “Por muitos anos, o Japão recebeu visitas de submarinos nucleares da Marinha dos Estados Unidos… Portanto, já existem medidas para recebê-los, caso venham.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Japão acusa vizinho de violar sua soberania

“A cooperação do Japão com AUKUS tem grande potencial… Esses submarinos aumentarão a dissuasão regional,” ele adicionou.













A China criticou repetidamente a aliança AUKUS, argumentando que seus projetos representam graves riscos à estabilidade regional e à segurança nuclear. Este ponto de vista foi, até certo ponto, ecoado pela Rússia. Em agosto, o ministro da Defesa, Sergey Shoigu, alertou que o AUKUS poderia “detonar” toda a região da Ásia-Pacífico, já que o pacto tem tudo para se tornar “uma aliança político-militar”.

No domingo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, mencionou o AUKUS como um exemplo de Washington e seus aliados tentando militarizar a região da Ásia-Pacífico. Essas ações não são apenas “obviamente visando conter a China” mas também “resistindo aos interesses da Rússia na Ásia-Pacífico”, disse o ministro.