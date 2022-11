Três mortos em tiroteio em faculdade nos EUA – CMIO

A tragédia aconteceu na Universidade da Virgínia, em Charlottesville, com o suspeito ainda foragido.

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas depois que um atirador disparou contra um estacionamento da Universidade da Virgínia, em Charlottesville, revelaram as autoridades locais. O suspeito, que supostamente é um ex-jogador de futebol do UVA, ainda está foragido.

De acordo com o escritório de gerenciamento de emergências da universidade, os primeiros relatos do tiroteio chegaram por volta das 22h30 do domingo. Um alerta em todo o campus foi emitido logo depois, com alunos e funcionários instados a se abrigar no local.

A polícia da universidade identificou o atirador como Christopher Darnell Jones Jr., acrescentando que ele pode estar dirigindo um SUV preto.













Eles também disseram que várias outras agências de aplicação da lei estavam participando do “pesquisa completa dentro e ao redor dos terrenos da UVA,” com helicópteros implantados como parte do esforço para localizar Jones.

Ainda não está claro se as vítimas eram estudantes.

Em seu e-mail, o reitor da universidade, Jim Ryan, disse que “compartilhar detalhes adicionais assim que pudermos.”

Ele também anunciou que todas as aulas seriam canceladas na segunda-feira.

Referindo-se ao agressor, Ryan confirmou que ele era um estudante. O site de atletismo da universidade listou Jones como ex-membro de seu time de futebol.