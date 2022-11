EUA sancionarão rede internacional ligada ao setor militar da Rússia, anuncia Tesouro americano

Janet Yellen, secretária do Tesouro dos EUA, anunciou nesta segunda-feira (14) que Washington imporá sanções a 14 indivíduos e 28 entidades que diz estarem fornecendo tecnologia militar à Rússia.

“Isto é parte do nosso esforço maior de interromper o esforço de guerra da Rússia e negar o equipamento de que ela precisa através de sanções e controles de exportação”, contou Yellen aos repórteres, citada pela agência britânica Reuters.

Desde que a Rússia começou em 24 de fevereiro uma operação militar com o objetivo da “desnazificação” e “desmilitarização” da Ucrânia que os países ocidentais impuseram sanções abrangentes contra Moscou, incluindo na área militar, com o objetivo de enfraquecer suas Forças Armadas e economia. No entanto, a Rússia tem largamente resistido aos efeitos negativos das restrições antirrussas.