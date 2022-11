Ex-advogada de Melania Trump vence eleição presidencial – CMIO

A proeminente advogada eslovena e defensora dos direitos liberais Natasa Pirc Musar venceu a eleição presidencial do país, derrotando o político de direita Anze Logar no segundo turno. Musar, que foi apoiado pela coalizão de esquerda no poder na Eslovênia, venceu a eleição de domingo por uma margem confortável, com cerca de 54% dos votos. Ela será a primeira mulher presidente do país.

“Minha primeira tarefa será abrir um diálogo entre todos os eslovenos. Nas eleições democráticas, os eslovenos mostraram que tipo de país eles querem”, Musar disse em seu discurso de vitória.

“Durante toda a minha vida, defendi os mesmos valores: democracia, direitos humanos, tolerância. É hora de parar de lidar com o passado. Muitas coisas precisam ser feitas no futuro”, ela disse.













Durante sua campanha, Musar prometeu superar a profunda divisão direita-esquerda na sociedade eslovena. Seu oponente, o veterano político conservador e ex-ministro das Relações Exteriores Logar, admitiu a derrota e expressou esperança de que Musar viva de acordo com sua promessa e “Cumprir todas as promessas” ela fez durante a campanha.

Logar serviu sob o ex-primeiro-ministro de direita, Janez Jansa, que foi deposto do poder durante as eleições parlamentares de abril, o que levou à formação da atual coalizão governista de partidos de esquerda.

A Eslovênia tornou-se independente em 1991 em meio à dissolução da ex-Iugoslávia. Musar sucederá o presidente cessante, Borut Pahor – um político de centro que já cumpriu os dois mandatos consecutivos permitidos pela lei eslovena.

A nova presidente é provavelmente mais conhecida internacionalmente por seu trabalho legal e, particularmente, por representar a ex-primeira-dama dos EUA, a eslovena Melania Trump, em violação de direitos autorais e outros casos de alto perfil.