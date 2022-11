Medvedev comentou a resolução da ONU sobre compensação por danos à Ucrânia

MOSCOU, 14 de novembro – RIA Novosti. Os países ocidentais estão tentando reunir uma base legal para o roubo de ativos russos confiscados ilegalmente, disse o vice-presidente do Conselho de Segurança Dmitry Medvedev, comentando a resolução recomendatória da Assembleia Geral da ONU sobre a compensação de Moscou pelos danos a Kyiv.

“A Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução não vinculativa sobre a compensação da Rússia por danos à Ucrânia. Conclusões: os anglo-saxões estão claramente tentando reunir uma base legal para o roubo de ativos russos confiscados ilegalmente”, escreveu ele no Telegram.

O vice-presidente do Conselho de Segurança enfatizou que os países da ONU devem adotar uma resolução semelhante sobre a compensação dos Estados Unidos por danos aos países da ex-Iugoslávia e da Península Coreana, além do Vietnã e do Iraque. Caso contrário, a atual recomendação “parece o início da agonia da ONU como principal instituição de reconciliação internacional”, disse ele.

“O fim será doloroso para toda a comunidade internacional. Viveremos sem essa organização das “nações unidas”, acrescentou Medvedev.

A Assembleia Geral da ONU adotou hoje um projeto de resolução sobre a compensação por danos a Kyiv por maioria de votos. A iniciativa foi apoiada por 94 membros da organização , 14 contra, representantes de outros 73 países se abstiveram. A reunião foi iniciada pelo Canadá, Guatemala, Holanda e Ucrânia.

Os países ocidentais após o início da operação militar na Ucrânia endureceram as sanções contra a Rússia. Assim, cerca de metade das reservas cambiais do país, cerca de US$ 300 bilhões, foram congeladas. Em abril, a chefe do Banco Central, Elvira Nabiullina, disse que as autoridades russas contestariam a decisão das autoridades europeias na Justiça.

Vladimir Putin disse que a política de conter e enfraquecer a Rússia é uma estratégia de longo prazo do Ocidente, e as sanções foram um duro golpe para toda a economia global. Segundo ele, os Estados Unidos e a União Européia realmente não cumpriram suas obrigações com a Rússia, congelando suas reservas cambiais.