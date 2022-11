Membros da UE treinam militares ucranianos – CMIO

O Conselho da União Europeia lançou uma Missão de Assistência Militar da UE (EUMAM), segundo um comunicado da República Checa, que detém atualmente a presidência do órgão. A missão verá o bloco fornecer treinamento para cerca de 15.000 soldados ucranianos enquanto o conflito militar entre Moscou e Kiev continua.

O chefe de política externa da UE, Josep Borrell, disse a repórteres na segunda-feira que a decisão de lançar o programa de treinamento foi acordada em “tempo recorde,” e disse que a missão estaria operacional “em algumas semanas.”

Observando que as forças de Kiev entraram recentemente em Kherson após a retirada russa, o principal diplomata afirmou que a decisão da UE de fornecer ajuda militar à Ucrânia foi “uma boa,” e que o bloco deveria continuar apoiando o país.

Vários países da UE, no entanto, já optaram por não participar do programa. A Hungria disse que nem sequer votou a favor da criação da EUMAM e não enviaria quaisquer formadores nem contribuiria com recursos financeiros para os seus custos operacionais. A Áustria também se recusou a participar da missão, mas ofereceu seu apoio à iniciativa.













O programa de treinamento da EUMAM tem duração de dois anos e um total de € 107 milhões ($ 110 milhões) serão alocados para a iniciativa. O treinamento acontecerá na Polônia e na Alemanha, de acordo com Borrell, que observou que “há muitos países dispostos a participar” nesta missão.

A Comissão Europeia havia declarado anteriormente que a missão forneceria “treinamento individual, coletivo e especializado para as Forças Armadas da Ucrânia, inclusive para suas Forças de Defesa Territorial.”

Moscou sempre alertou os países ocidentais contra o fornecimento de apoio militar a Kiev, com várias autoridades russas argumentando que tal assistência apenas prolongaria o conflito e levaria a baixas desnecessárias.