Nova Zelândia estende missão no Reino Unido até 2023 para treinar tropas ucranianas

O primeiro-ministro da nação insular e os chefes de Relações Exteriores e Defesa concordaram em continuar fornecendo “apoio à operação liderada pelas Forças Armadas do Reino Unido para treinar pessoal ucraniano, com a implantação de uma equipe de treinamento de infantaria de até 66 funcionários da Força de Defesa da Nova Zelândia [NZDF, na sigla em inglês] de 30 de novembro de 2022 a 31 de julho de 2023”.

As forças de defesa da Nova Zelândia atualmente têm duas equipes de treinamento de infantaria compostas por 120 ucranianos em treinamento no Reino Unido.

A equipe de inteligência da Nova Zelândia vai ficar no Reino Unido até o final de junho. A presença de apoio de comando, logística e pessoal de ligação também foi estendida até o verão no Hemisfério Norte. Além disso, o país prometeu US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões) em financiamento para equipamentos e suprimentos militares não letais para a Ucrânia.