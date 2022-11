Pub ‘Black Bitch’ será renomeado – CMIO

Greene King, os proprietários do histórico pub “Black Bitch” em West Lothian, na Escócia, anunciaram que continuarão renomeando o estabelecimento devido a preocupações de que seu antigo nome possa ser considerado racista.

O pub de 350 anos, que tem sido o orgulho e a alegria da cidade de Linlithgow, agora será chamado de “The Willow Tree”, apesar de meses de pressão de moradores furiosos que se opuseram veementemente à mudança de nome.



Os ativistas dizem que o nome original não tem nada a ver com raça e, em vez disso, é uma referência a uma lenda local de uma galgo fêmea que trouxe comida para seu dono faminto que estava preso em uma ilha. O cachorro preto está até no brasão heráldico da cidade e inspirou uma estátua no centro da cidade.

Os residentes de Linlithgow apresentaram cerca de 500 objeções ao governo local e até lançaram uma petição online contra a mudança de nome, que conseguiu reunir mais de 11.000 assinaturas. A população total da cidade é de pouco menos de 13.000 pessoas.

No entanto, Greene King insistiu que o nome do pub deveria mudar. “Sabemos que esse nome não era originalmente racista ou ofensivo. Mas temos que reconhecer que a linguagem mudou e evoluiu ”, seu gerente de operações disse à BBC no ano passado, quando a iniciativa foi anunciada pela primeira vez.













A mudança de nome foi oficialmente autorizada pelo governo escocês, que decidiu que não havia motivos para recusar os planos de renomear o pub histórico. Uma fonte do governo disse ao Scottish Daily Express que, embora a história da cadela negra tenha claramente “importância histórica e cultural para Linlithgow,” não protegeu o pub por não ter ligação direta com a lenda e “Black Bitch” não era o nome original do estabelecimento.

Enquanto isso, a West Lothian History and Amenity Society afirmou que o termo “Black Bitch” está associado à cidade há mais de 700 anos e que é simplesmente a descrição correta de uma fêmea canina com um casaco preto. “Nada ofensivo, sem misoginia envolvida”, eles foram citados como tendo dito pelo Daily Express.

O grupo diz que muitos moradores de Linlithgow se referem a si mesmos como “putas negras” como um termo de afeto, e insistem que “Greene King tirou conclusões erradas e leu algo no nome que não existe.”