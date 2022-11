Casa Branca: Biden explica a Xi como EUA vão continuar competindo com China

Em sua primeira reunião cara a cara com o presidente chinês Xi Jinping, nesta segunda-feira na cúpula do G20 em Bali, Joe Biden reafirmou que a competição entre EUA e China deve continuar, mas que é preciso poder contar com a responsabilidade de ambos .

“O presidente Biden explicou que os Estados Unidos continuarão a competir vigorosamente com a República Popular da China [RPC], inclusive investindo em fontes de força em casa e alinhando esforços com aliados e parceiros em todo o mundo . Ele reiterou que esta competição não deve se transformar em conflito e ressaltou que os Estados Unidos e a China devem administrar a competição com responsabilidade e manter linhas de comunicação abertas”, disse a Casa Branca.

A Casa Branca afirmou ainda que os estadistas concordaram com a ida do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, até a China para acompanhar as discussões e desdobramentos do primeiro encontro entre Biden e Xi.