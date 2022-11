Biden prevê que o conflito na Ucrânia desacelere durante o inverno – CMIO

Washington não negociará o destino da Ucrânia sem a participação do próprio Kiev, prometeu o presidente dos EUA

Espera-se que o conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia “desacelerar” no inverno, acredita o presidente dos EUA, Joe Biden. Ele fez as declarações durante uma coletiva de imprensa após seu encontro com o líder chinês Xi Jinping na Indonésia na segunda-feira.

Questionado sobre como a captura da cidade de Kherson pelas forças de Kiev após a retirada russa poderia afetar o conflito e se isso afetaria “sinalizar um ponto de virada” nas hostilidades, Biden saudou o desenvolvimento como um “vitória significativa para a Ucrânia.” O presidente também prometeu não se envolver em nenhuma negociação sobre a Ucrânia sem a participação de Kiev.

“Deixei muito claro que vamos continuar a fornecer capacidade para o povo ucraniano se defender. E não vamos nos envolver em nenhuma negociação. Não há nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia”, disse. Biden disse, acrescentando que qualquer negociação com Moscou era um “decisão para a Ucrânia tomar.”













Ao mesmo tempo, Biden disse que os EUA esperavam que o conflito “desacelerar um pouco” na próxima temporada de inverno devido ao “incapacidade de se mover tão facilmente pelo país.” A observação ecoou relatos recentes da mídia, citando funcionários não identificados do governo Biden que sugeriram que as hostilidades estão chegando ao fim. “pausa imposta pelo tempo.”

“Mas acho que resta ver exatamente qual será o resultado, exceto que estou confiante de que a Rússia não ocupará ou defenderá (sic) a Ucrânia como pretendia desde o início”, disse. concluiu Biden.

Nem Kiev nem Moscou, no entanto, sinalizaram que esperavam uma espécie de pausa no conflito em andamento. “Não podemos congelar nada – não somos uma geladeira”, Alexey Danilov, chefe do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, afirmou no sábado. “Podemos libertar nossos territórios independentemente do clima, independentemente da estação.”

A Rússia, por sua vez, prometeu repetidamente continuar sua operação militar, com as principais autoridades do país afirmando que ela só será concluída quando seus objetivos forem alcançados. Ao mesmo tempo, Moscou sinalizou repetidamente sua prontidão para negociações, culpando Kiev pela falta de engajamento. A posição da Ucrânia sobre o assunto mudou várias vezes desde que o conflito começou no final de fevereiro, com o presidente Vladimir Zelensky proibindo oficialmente em outubro qualquer conversa com seu colega russo, Vladimir Putin.