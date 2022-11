Alemanha quer diversificação de seu comércio internacional, não desacoplamento da China, diz Scholz

Os passos da Alemanha de diversificar os laços econômicos e comerciais com a Ásia não significam que está ocorrendo um desacoplamento da China, disse na segunda-feira (14) Olaf Scholz, chanceler alemão, em uma conferência de negócios em Cingapura, citado pela agência norte-americana Bloomberg.

“Nossa visão do assunto é clara: a melhor maneira de conseguir cadeias de abastecimento mais resistentes é diversificar nossas relações comerciais”, apontou Scholz, referindo, no entanto, que sua administração está procurando repensar sua estratégia de segurança nacional para reduzir “dependências arriscadas, unilaterais” em setores econômicos como matérias-primas e tecnologias críticas.

Apesar disso, o chanceler alemão deixou claro que a diversificação “não significa desacoplamento”, e que, particularmente em questões como a luta contra as mudanças climáticas e as crises globais de saúde e insegurança alimentar.

Alemanha fecha acordo com China, mas reduz participação chinesa no pacto por medo de ‘autocracias’

No domingo (13) Robert Habeck, ministro da Economia da Alemanha, afirmou, citado pela emissora alemã Deutsche Welle que Berlim está interessado no comércio com a China, mas não em um “comércio ingênuo” que implique uma dependência unilateral de Pequim.