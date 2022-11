Reservas internacionais da Rússia aumentam US$ 6,5 bilhões em um mês

Report This Content

As reservas internacionais da Rússia aumentaram em outubro passado em US$ 6,506 bilhões (R$ 34,57 bilhões), ou 1,2%, para US$ 547,194 bilhões (R$ 2,91 trilhões), segundo consta nas informações publicadas pelo Banco Central da Rússia.

No período entre o 1º de janeiro de 2022 e 1º de outubro de 2022, estas reservas caíram em US$ 83,433 bilhões (R$ 443,29 bilhões), ou 13,2%, de US$ 630,627 bilhões (R$ 3,35 trilhões).

Depois que Moscou lançou em 24 de fevereiro uma operação militar especial na Ucrânia, os países ocidentais bloquearam cerca de US$ 300 bilhões (R$ 1,59 trilhão) em ativos da Rússia, e impuseram sanções abrangentes, com o objetivo de reduzir o financiamento do país, e consequentemente dos avanços militares.

As reservas internacionais da Rússia são ativos estrangeiros altamente líquidos à disposição do banco central e do governo do país. Estes depósitos consistem em ativos em moeda estrangeira, ouro monetário, além de direitos de saque especiais, posições de reserva no Fundo Monetário Internacional e outros recursos. Atualmente, o Banco Central da Rússia só pode usar as reservas internacionais em ouro e no yuan chinês.

O governo russo usa as reservas internacionais para financiar o déficit da balança de pagamentos, apoiar a taxa de câmbio do rublo contra outras moedas, cobrir a dívida pública externa, conduzir transações de liquidação com outros países, realizar transações comerciais e manter o nível necessário de ativos líquidos na economia.





