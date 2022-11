Mídia: 38 manifestantes detidos são libertados no Irã

MOSCOU, 15 de novembro – RIA Novosti. As autoridades da província de Sistan e Baluchistão, no sudeste do Irã, libertaram 38 manifestantes detidos anteriormente, informou a Tasnim.

Os protestos no Irã começaram em meados de setembro pela morte de uma jovem iraniana, Mahsa Amini, depois que ela foi detida pela vice-polícia. Protestos e tumultos ocorrem principalmente nas províncias de Gilan, Khuzestan, Sistan e Baluchistão, Teerã e Curdistão. As autoridades iranianas acusam os países ocidentais de apoiar os manifestantes, que em seus meios de comunicação circulam mensagens de caráter subversivo e anti-iraniano, além de apelos à derrubada do poder no Irã. Os desordeiros estão sistematicamente atacando e matando membros das forças de segurança – a polícia, o IRGC, bem como membros de uma das principais estruturas militares – o Basij.