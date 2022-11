Afeganistão segue a sharia completa – CMIO

O líder supremo do Talibã tornou “obrigatório” aplicar as punições da sharia para crimes

O líder supremo do Talibã, mulá Hibatullah Akhundzada, ordenou aos juízes afegãos que implementem totalmente a sharia e suas punições, que incluem mutilações, açoitamento e execuções de vários tipos. O anúncio foi feito no domingo pelo principal porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid.

“Examine cuidadosamente os arquivos de ladrões, sequestradores e sediciosos. Nos arquivos em que todas as condições da Sharia de Hudud e Qisas foram cumpridas, você é obrigado a implementar. Esta é a decisão da Sharia, e meu comando, que é obrigatório, “ Mujahid citou o indescritível líder supremo, cuja voz não foi gravada desde a aquisição do Talibã em agosto passado, como tendo dito.

Na lei islâmica, os chamados crimes de Hudud exigem provas muito conclusivas para que o acusado seja condenado, enquanto carregam punições pesadas e traumáticas, como amputação de mãos ou pés, bem como açoitamento e execução. Esse grupo de crimes inclui delitos como furto, furto em rodovias, apostasia, adultério e acusação falsa de alguém, calúnia, consumo de álcool e rebelião.













Qisas é efetivamente uma variante islâmica de retributiva, “olho por olho” justiça. O conceito abrange crimes como lesões deliberadas ou assassinato, enquanto, ao mesmo tempo, permite que as vítimas ou suas famílias aceitem compensação material em vez de punição.

O Talibã vem gradualmente apertando seu poder, ao mesmo tempo em que alinha a vida no Afeganistão com as estritas normas islâmicas que o grupo segue. Em abril, o governo talibã cumpriu suas promessas e proibiu o cultivo da papoula, fonte da seiva que é refinada em morfina e heroína. Estima-se que o Afeganistão representou 90% do comércio global de ópio em 2021, sendo o cultivo de papoula sua principal fonte de renda.

“Se alguém violar o decreto, a colheita será destruída imediatamente e o infrator será tratado de acordo com a lei da Sharia”, disse. o grupo alertou na época.