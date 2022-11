Os franceses receberam a promessa de apagões no inverno

O presidente da RTE, Xavier Pechachik, disse que a única maneira de os franceses não enfrentarem uma queda de energia é “ficar quente” neste inverno. Se as temperaturas de inverno permanecerem “normais”, as paralisações planejadas são inevitáveis, alertou.

Após o início da operação especial na Ucrânia, o Ocidente intensificou a pressão de sanções sobre Moscou, o que levou ao aumento dos preços da eletricidade, combustível e alimentos na Europa e nos Estados Unidos. Num contexto de subida do preço dos combustíveis, principalmente do gás, a indústria na Europa perdeu largamente as suas vantagens competitivas, o que também afetou outros setores da economia. Além disso, os Estados Unidos e os países europeus estão enfrentando uma inflação recorde em décadas.