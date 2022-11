Nenhuma invasão ‘iminente’ de Taiwan – Biden – CMIO

Após encontro com Xi Jinping em Bali, presidente dos EUA não acredita que a China “invada” a ilha

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse a repórteres na segunda-feira que não viu a China “invadindo” Taiwan em breve, depois que ele teve um “direto e direto” encontro com o líder chinês Xi Jinping. Os dois líderes se encontraram frente a frente em Bali, na Indonésia, à margem da cúpula do G20.

“Não creio que haja qualquer tentativa iminente [on the part] da China para invadir Taiwan”, Biden disse em uma breve coletiva de imprensa depois, acrescentando: “Queremos que as questões através do Estreito sejam resolvidas.”

O líder dos EUA havia levantado a questão de Pequim “ações coercitivas e cada vez mais agressivas” em relação a Taipei, mas disse a Xi que a política dos EUA em relação a Taiwan não havia mudado, de acordo com a leitura da Casa Branca da reunião. De acordo com a mídia americana, no entanto, o Congresso está se preparando para aplicar a Taiwan os mesmos mecanismos que Washington usou para armar a Ucrânia no ano passado.

A reunião de três horas na tarde de segunda-feira foi a primeira de ambos os líderes desde que Biden se tornou presidente dos EUA em 2021. O último bate-papo pessoal foi à margem do Fórum Econômico Mundial de 2017 em Davos, segundo Xi.













Acompanhando Biden à reunião estavam o Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan, o Secretário de Estado Antony Blinken e a Secretária do Tesouro Janet Yellen. Biden disse a repórteres que Blinken visitaria a China nos próximos meses, para acompanhar a agenda de segunda-feira.

A questão de Taiwan é um interesse central da China, a base das relações de Pequim com Washington e “a primeira linha vermelha que não deve ser cruzada nas relações China-EUA”, Xi disse a Biden durante as reuniões, de acordo com à porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying.

“Esperamos ver e estamos sempre comprometidos com a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan, mas a paz e a estabilidade através do Estreito e a ‘independência de Taiwan’ são tão irreconciliáveis ​​quanto água e fogo.” disse o líder chinês.

Xi também expressou esperança de que os EUA “combinar suas palavras com ação” e respeitar a política de ‘Uma China’ e os três comunicados conjuntos que assinou com Pequim.

O governo de Pequim considera Taiwan parte do território soberano da China. Desde 1949, no entanto, a ilha é governada pelos nacionalistas apoiados pelos Estados Unidos, que deixaram o continente depois de perder a guerra civil para os comunistas.