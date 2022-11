Empresa russa responsável pelo Nord Stream ganha licença para investigar possível ato terrorista

Após a decisão, uma embarcação fretada pela Nord Stream AG viajou para a área onde foram reportados os danos no gasoduto e iniciou o levantamento para que sejam feitos reparos.

“Imediatamente após receber autorização para entrar na área restrita, a embarcação afretada pela Nord Stream AG deslocou-se para a área danificada e iniciou o levantamento dos pontos de ruptura do duto “, diz a empresa em comunicado.

No fim de setembro, danos foram descobertos em três das quatro linhas dos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2. A Nord Stream AG disse que o dano foi sem precedentes, e o tempo necessário para o reparo não pôde ser estimado.

O que se passou com os Nord Stream?

O incidente, na sequência do qual foram despejadas 400 mil toneladas de metano na atmosfera, suspendeu o fornecimento de gás à Alemanha antes do inverno europeu, provocando um aumento nos preços do gás e uma corrida por fontes alternativas na União Europeia (UE).