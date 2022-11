Forças dos EUA levam ao Iraque 76 caminhões com petróleo sírio

As forças de ocupação dos EUA na Síria transportaram um novo carregamento de petróleo para fora do país, comunicou na segunda-feira (14) a agência síria SANA.

A transferência dos 76 caminhões-cisterna da região de Jazira foi executada em cooperação com as Forças Democráticas da Síria (SDF, na sigla em inglês) antigovernamentais.

O hidrocarboneto foi levado através do ponto fronteiriço de Al-Mahmoudiya, para as bases militares americanas no norte do Iraque.