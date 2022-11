Reino Unido anuncia saída das 'forças de paz' do Mali e culpa Rússia pelo fracasso da missão

Em agosto, a França e a Alemanha anunciaram o fim de sua missão de contraterrorismo no Mali em meio a desentendimentos com o governo de transição do país, que chegou ao poder após um golpe militar em 2021.

Em maio de 2021, as forças armadas do Mali lideradas pelo então vice-presidente Assimi Goita removeram o presidente interino Bah Ndaw e o primeiro-ministro interino Moctar Ouane do cargo, após acusá-los de quebrar as regras de transição.