Fertilizantes russos deixarão o porto da UE — CMIO

Os fertilizantes russos que foram bloqueados em um porto da UE, devido a sanções relacionadas à Ucrânia, serão enviados na próxima semana, anunciou a ONU na sexta-feira.

O maior país do mundo é um dos principais produtores dos materiais e a incerteza em torno do fornecimento aumentou os temores sobre a insegurança alimentar, particularmente nas nações mais pobres.

A carga de 20.000 toneladas está no porto holandês de Rotterdam e tem como destino o Malawi, no âmbito do Programa Alimentar Mundial da ONU.

Após uma reunião entre altos funcionários da ONU e uma delegação russa liderada pelo vice-ministro das Relações Exteriores Sergey Vershinin na sexta-feira, uma declaração da ONU confirmou que “..informado sobre Licenças Gerais recentemente emitidas e remessas de fertilizantes para destinos de países em desenvolvimento e seu envolvimento contínuo com o setor privado e os estados membros. Prevê-se que o primeiro carregamento de fertilizantes doados partirá para o Malawi na próxima semana.”

A reunião centrou-se na contínua insatisfação da Rússia com os esforços da ONU para suspender as sanções ocidentais que colocam problemas para as exportações agrícolas da Rússia. A organização prometeu ajudar a Rússia em julho como parte de um acordo de grãos mediado pela ONU, que desbloqueou a exportação de alimentos e fertilizantes de vários portos do Mar Negro. A Rússia disse que pode optar por não estender sua participação no acordo, que deve expirar em 19 de novembro, se a ONU não cumprir suas promessas em relação às exportações russas.













Os gigantes russos de fertilizantes Uralchem ​​e Uralkali confirmaram à RT que um suprimento humanitário de fertilizantes foi liberado para ser carregado em um navio do Programa Mundial de Alimentos (PAM). De acordo com o comunicado, um lote de 20.000 toneladas de fertilizantes complexos será enviado via Moçambique para o Malawi durante a semana a partir de 21 de novembro de 2022.



“Como principais produtores de fertilizantes do mundo, a Uralchem ​​e a Uralkali acreditam que é hora de todos os envolvidos na solução do problema da segurança alimentar se unirem.” O executivo-chefe da Uralchem, Dmitry Konyaev, afirmou. Ele acrescentou que “o acesso ao essencial da cadeia alimentar – que começa com o fertilizante – não deve ser politizado. Pelo contrário, devemos trabalhar lado a lado para garantir que o fornecimento permaneça ininterrupto.”

Mais cedo, o presidente Vladimir Putin disse que um total de 300.000 toneladas de fertilizantes russos ficaram presos nos portos da UE devido a sanções ocidentais. Em setembro, ele disse que a Rússia estava disposta a fornecer gratuitamente esses fertilizantes aos países em desenvolvimento.

