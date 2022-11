Índia pode processar a Alemanha por GNL não entregue – Bloomberg – CMIO

Uma ex-subsidiária da russa Gazprom, com sede em Berlim, cortou o fornecimento para a estatal de gás natural de Nova Délhi

Uma disputa diplomática está se formando entre a Índia e a Alemanha depois que esta assumiu uma antiga subsidiária da Gazprom e interrompeu os embarques de GNL para a potência asiática.

A ex-subsidiária local da gigante de gás russa Gazprom Germania, renomeada SEFE (Securing Energy for Europe), cortou o fornecimento de GNL para a Gail da Índia em maio, citando sanções impostas por Moscou depois que a empresa foi adquirida pelo Estado alemão. Sob as sanções, a Gazprom deixou de fornecer gás à SEFE.

A Gail tinha um contrato de 20 anos com a unidade de Cingapura da Gazprom Germania, GM&T Singapore, para o fornecimento de 2,5 milhões de toneladas de GNL por ano. De acordo com a Bloomberg, citando a associação de importadores de GNL GIIGNL, o contrato permaneceu válido depois que Berlim assumiu a Gazprom Germania, o que significa que a SEFE ainda precisava cumprir suas obrigações com a Gail.

Em setembro, a unidade de Cingapura da SEFE disse que não poderia mais cumprir seu contrato de longo prazo com a Gail e se ofereceu para pagar uma compensação de 20% do preço do contrato pelas entregas de GNL falhadas. O CFO da Gail, Rakesh Kumar Jain, disse na semana passada que a SEFE cancelou um total de 17 embarques de GNL desde maio.













Segundo fontes da Bloomberg, a Índia está agora exigindo que a SEFE encontre fornecedores alternativos de gás para cumprir suas obrigações com a Gail, já que a empresa indiana foi forçada a gastar quantias muito maiores para comprar gás no mercado spot. Também teve que cortar o fornecimento aos clientes e diminuir a produção em sua planta petroquímica devido ao déficit de GNL. A empresa também recusou a oferta de compensação por GNL não entregue, pois prefere manter o direito às cargas canceladas, informou a Reuters na sexta-feira.

Fontes da Bloomberg disseram que diplomatas indianos e alemães foram contratados para resolver a disputa. Uma solução diplomática é preferível para as partes, segundo as fontes, embora tenham observado que Gail também estava consultando advogados sobre a arbitragem sobre o contrato com a SEFE, o que significa que a disputa pode se transformar em ação judicial. Gail também está negociando com a Gazprom a compra de GNL diretamente da empresa russa.

