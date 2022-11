Vendas do Dia dos Solteiros chineses ultrapassam 1 trilhão de yuans – CMIO

A extravagância anual de compras do país supera a Black Friday e a Cyber ​​Monday dos EUA juntas

O festival de compras do Dia dos Solteiros na China superou as expectativas este ano, com vendas ultrapassando 1,1 trilhão de yuans (US$ 154 bilhões) pela primeira vez, de acordo com à consultoria Syntun.

Considerado o maior evento de compras do mundo, o Dia dos Solteiros é comemorado na China todos os anos em 11 de novembro, embora geralmente haja duas chamadas ‘janelas de vendas’ quando as mercadorias podem ser compradas com desconto – no final de outubro e em 11 de novembro em si.

“Entre 20:00 de 31 de outubro e 23:59 de 11 de novembro, as vendas totais das principais plataformas de comércio eletrônico, incluindo plataformas tradicionais de comércio eletrônico e plataformas de comércio eletrônico de transmissão ao vivo) foram de 1,115 trilhão de yuans {$156,9 bilhões},” Syntun, que acompanha e publica dados de vendas do Dia dos Solteiros há nove anos, disse em seu relatório.

Apesar de um declínio na confiança do consumidor devido aos bloqueios recorrentes do Covid-19, o evento deste ano superou os 952 bilhões de yuans do ano passado (US$ 131 bilhões), tornando-o o maior da história.

A gigante chinesa de comércio eletrônico Alibaba surpreendentemente optou por não divulgar seus resultados de vendas para o Dia dos Solteiros deste ano, dizendo apenas que os números estavam em linha com o ano passado (540,3 bilhões de yuans). As estatísticas da Syntun mostraram que durante todo o evento de vendas deste ano, o mercado Tmall do Alibaba liderou o caminho entre as plataformas de vendas com uma participação de 58,03% nas vendas, seguido por JD.com e Pingdo.

De acordo com Syntun, uma das características distintivas do Dia dos Solteiros deste ano foi que os produtos foram oferecidos por meio de plataformas de transmissão ao vivo, como Douing (o TikTok da China), DianTao (plataforma de transmissão ao vivo do Alibaba) e Kuaishou (um vídeo curto chinês aplicativo). Essas vendas atingiram 181,4 bilhões de yuans.

Os eventos de compras equivalentes nos EUA, Black Friday e Cyber ​​Monday, são insignificantes em comparação com o Dia dos Solteiros da China. Por exemplo, no ano passado eles arrecadaram apenas US$ 8,9 bilhões e US$ 10,7 bilhões, respectivamente.

