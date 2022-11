Centenas de milhões desaparecem da gigante de criptomoedas em colapso – CMIO

Estima-se que US $ 662 milhões em ativos digitais foram retirados da FTX em ‘transações não autorizadas’

A exchange de criptomoedas com falha FTX começou a mover ativos offline, depois que mais de US$ 600 milhões em tokens foram supostamente roubados das carteiras digitais em sua plataforma.

Após o pedido de proteção contra falência dos credores na sexta-feira, a FTX “iniciou medidas de precaução para mover todos os ativos digitais para armazenamento a frio”, disse Ryne Millerconselheiro geral do braço americano da empresa. “O processo foi acelerado esta noite para mitigar os danos ao observar transações não autorizadas.”

No entanto, um dano considerável já havia sido feito. De acordo com uma estimativa da empresa de pesquisa blockchain Nansen, US$ 662 milhões saíram das bolsas americanas e internacionais da FTX. A carteira principal da empresa, que era usada para processar saques, foi drenada de todo o seu saldo de 45,8 milhões de tokens FTT, no valor estimado de US$ 97,2 milhões, disse Nansen.

A carteira principal da FTX usada para processar saques drenados de todo o seu saldo FTT 1 hora atrás 45,8 milhões de tokens FTT retirados, ~ $ 97,2 milhões em valor pic.twitter.com/rVNc8ayLxw — Martin Lee | Nansen 🧭 (@themlpx) 12 de novembro de 2022

Uma análise separada por outra empresa de análise, Elliptic Connect, calculou os roubos em US$ 473 milhões. O administrador da comunidade FTX em Telegrama disse que a exchange havia sido hackeada. Os aplicativos FTX estão infectados com malware, de acordo com o administrador, que também alertou os seguidores contra o carregamento do site da exchange.













A FTX com sede nas Bahamas e cerca de 130 empresas afiliadas iniciaram o Capítulo 11 processo de falência na sexta-feira em Delaware. A empresa também anunciou que o doador do Partido Democrata, Sam Bankman-Fried, renunciou ao cargo de CEO.

Bankman-Fried, que supostamente ficou atrás apenas do ativista político bilionário George Soros nas promessas de 2022 aos candidatos do Partido Democrata, viu toda a sua fortuna de US$ 16 bilhões ser eliminada esta semana, segundo a Bloomberg, que chamou o colapso. “uma das maiores destruições de riqueza da história”.

Miller, o conselheiro geral, disse que a troca foi “investigando anormalidades com movimentos de carteira relacionados à consolidação de saldos de FTX entre exchanges.”