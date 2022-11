As nações em desenvolvimento exigem que os países ricos paguem pelas mudanças climáticas — CMIO

As economias ocidentais são acusadas de serem as maiores poluidoras do mundo enquanto pedem redução de emissões

Líderes de países em desenvolvimento acusaram as nações ricas e a indústria de energia de desencadear a mudança climática e exigiram compensação pelos danos infligidos às suas economias. Enquanto as empresas de petróleo e gás estão colhendo os benefícios, pequenos estados insulares estão sendo devastados por tempestades oceânicas causadas pelo aumento do nível do mar, dizem eles. Falando na cúpula climática da COP27 no Egito na terça-feira, o primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne, observou que “indústria de petróleo e gás continua a ganhar quase US $ 3 bilhões diariamente em lucros”, enquanto “o planeta está queimando”. “Já está na hora de essas empresas pagarem um imposto global de carbono sobre seus lucros como fonte de financiamento para perdas e danos”, disse. acrescentou Browne. As nações pobres apontam para a hipocrisia de suas contrapartes mais ricas, que são os defensores mais ruidosos da redução de emissões, sendo eles próprios os maiores poluidores após um século de industrialização impulsionada por combustíveis fósseis. Os países em desenvolvimento estão agora perguntando como serão compensados ​​pelas inundações e secas atribuídas às mudanças climáticas. “Não estou aqui para pedir a nenhum de vocês que ame as pessoas do meu país com a mesma paixão que eu” disse o primeiro-ministro das Bahamas, Philip Davis. “Estou perguntando o que vale para você ter milhões de refugiados climáticos para se transformar em dezenas de milhões, pressionando os sistemas políticos e econômicos em todo o mundo.” CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

125 bilionários têm pegada de carbono do tamanho da França – Oxfam Enquanto isso, o presidente senegalês Macky Sall admitiu que a economia de seu país é incapaz de se afastar imediatamente dos combustíveis fósseis, mas disse que os países em desenvolvimento mais pobres da África precisam de mais financiamento das nações ricas para se adaptar ao agravamento do clima. “Sejamos claros, somos a favor da redução das emissões de gases de efeito estufa. Mas nós, africanos, não podemos aceitar que nossos interesses vitais sejam ignorados”. ele disse. Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT

Verificado por RJ983



Conteúdo traduzido



Ver fonte

