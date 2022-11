O aumento dos custos de energia da UE desencadeia o roubo de madeira – mídia — CMIO

Alguns estonianos passaram a roubar madeira das florestas para aquecer casas

Cerca de 150 metros cúbicos de madeira roliça no valor de € 10.400 (US$ 10.388) foram roubados de florestas privadas da Estônia nos últimos dez meses, informou a emissora estatal ERR esta semana, citando o Centro Estadual de Manejo Florestal (RMK).

Ao mesmo tempo, quase 126 metros cúbicos de vegetação rasteira cortada e empilhada no valor de € 3.850 (US$ 3.845) foram roubados das florestas estaduais.

O número de roubos aumentou, disse Toomas Haas, diretor florestal da RMK para a região de Tartu, Toomas Haas, acrescentando que isso está acontecendo apesar da vigilância intensificada entre os funcionários da RMK, que vigiam diariamente as áreas de corte e armazenamento de madeira.

O último caso de roubo relatado no condado de Tartu ocorreu em uma reserva natural, informou a mídia local na segunda-feira, quando um homem de 43 anos e uma mulher de 35 anos foram pegos cortando árvores e roubando as toras.













De acordo com Haas, o aumento no número de roubos está relacionado ao aumento dos preços da energia.

Após o lançamento da operação militar de Moscou na Ucrânia, os países da UE se comprometeram a acabar com sua dependência do fornecimento de energia russo o mais rápido possível. Como resultado, o bloco enfrentou uma grande crise de energia. Os preços do gás e da eletricidade estão em espiral, com a inflação em toda a região batendo recordes.

Em maio, a Estônia liderou o gráfico de inflação da zona do euro, com os preços anuais ao consumidor do país subindo 20,1%. Seus vizinhos do Báltico, Lituânia e Letônia, tiveram o segundo e terceiro maiores aumentos em 18,5% e 16,4%, respectivamente.

