O ministro das Finanças diz que uma recessão agora é inevitável, e o governo só pode torná-la “mais curta e superficial”

A economia do Reino Unido está afundando em recessão devido às ações da Rússia na Ucrânia, afirmou o ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, em entrevista ao jornal Sunday Times.

“Estabilidade é o que está faltando – principalmente graças à invasão da Ucrânia por Putin. Esta é uma recessão ‘made in Russia’ e precisamos restaurar essa estabilidade como o primeiro passo para o crescimento”, disse Hunt.

O ministro acredita que uma recessão agora é inevitável, depois que a economia contraiu 0,2% no terceiro trimestre, com uma nova contração esperada devido à inflação. A recessão é tradicionalmente definida como dois trimestres consecutivos de declínio do PIB. Na semana passada, o Banco da Inglaterra previu que o Reino Unido poderia ficar preso em uma recessão por dois anos.

Hunt não está sozinho em culpar a Rússia por crises globais e locais. O presidente russo, Vladimir Putin, comentando anteriormente sobre declarações semelhantes feitas por Washington, disse que os países ocidentais estão usando o conflito Rússia-Ucrânia como um “salva-vidas” que lhes permite “culpar seus próprios erros de cálculo nos outros, neste caso a Rússia”, mas que Moscou tem “absolutamente nada a ver com isso.”

Um número sem precedentes de restrições econômicas foi imposto à Rússia desde o início de sua ofensiva militar no final de fevereiro. Moscou descreveu as medidas como um tiro pela culatra no Ocidente, causando uma inflação crescente devido ao aumento dos preços da energia como resultado das restrições de petróleo e gás. No Reino Unido, por exemplo, a inflação deverá atingir uma alta de 40 anos de cerca de 11% neste trimestre.

O chanceler Jeremy Hunt deve fazer sua primeira declaração fiscal como chefe de finanças na próxima semana, onde apresentará medidas destinadas a estabilizar a economia do Reino Unido. Eles supostamente incluirão grandes cortes de gastos, novos impostos e aumentos dos impostos existentes.

“A primeira coisa que posso fazer é ajudar o Banco da Inglaterra a reduzir a inflação. Porque as coisas… desestabilizando a economia são as empresas preocupadas se é sábio investir e as famílias se perguntando se é sábio gastar… É muito provável… a questão não é realmente se estamos em recessão, mas o que podemos fazer para torná-la mais curta e mais raso,disse Hunt.

