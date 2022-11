Marcas de automóveis chinesas realizando grande expansão na Rússia – relatório — CMIO

Concessionárias de automóveis chinesas estão abrindo na Rússia em um ritmo recorde, informou a RIA Novosti esta semana, citando análise da Otkrytiye Auto. Desde o início do ano, o número aumentou em quase 300 para 936, segundo o relatório.

“Os varejistas de automóveis russos nunca viram um crescimento tão rápido no número de revendedores de automóveis da Grande China, o que aconteceu neste outono”. Especialistas da Otkrytiye Auto disseram, observando que 185 showrooms foram abertos de julho a novembro.

A marca líder entre as novas concessionárias foi Exeed com 48. Um total de 47 novas franquias da nova marca Omoda também foram abertas, enquanto a Chery é agora a marca chinesa líder com 167 concessionárias na Rússia.

A Geely também aumentou seu número de concessionárias de automóveis em um terço em apenas 10 meses, com 44 novas aberturas, elevando o número total de concessionárias da empresa na Rússia para 133.

O número de concessionárias FAW e Changan também aumentou.

“Entre outras marcas da China que não entraram no top 10, devemos mencionar as novas marcas Voyah e Skywell, que já abriram três novas lojas neste outono, bem como a GAC, com um novo ponto de venda”, disse o relatório.

A popularidade dos automóveis chineses na Rússia vem crescendo em meio ao êxodo de marcas europeias, americanas e japonesas. Muitas montadoras acharam difícil continuar as operações no país devido a interrupções logísticas resultantes das sanções ocidentais, depois que as entregas de carros e peças de reposição para a Rússia foram interrompidas.

