O vice-ministro das Finanças sugere remover obstáculos ao comércio agrícola, em meio à escassez global de alimentos

A Rússia quer que seu principal credor agrícola Rosselkhozbank seja reconectado à rede financeira SWIFT, a fim de liberar as exportações de grãos e fertilizantes, disse o vice-chanceler Sergei Vershinin no sábado.

“Esta não é a primeira vez que estamos discutindo isso porque, na minha perspectiva, reconectar o Rosselkhozbank, que fornece a maioria das transações agrícolas, é uma questão-chave… Discutimos essa questão e recebemos novamente garantias dos representantes da ONU de que eles também consideram isso questão seja vital,” Vershinin disse a repórteres.

Seus comentários seguem uma reunião com altos funcionários da ONU na sexta-feira, abordando o acordo que garante passagem segura para as exportações de grãos da Ucrânia através do Mar Negro. Sob o pacto, intermediado em julho pela ONU e Türkiye, a Rússia buscou uma suspensão das sanções para seu próprio comércio agrícola, mas desde então expressou descontentamento com os esforços da ONU para suspender as restrições ocidentais que afetam o setor.

Embora as sanções não tenham como alvo direto a agricultura da Rússia, elas afetam pagamentos, seguros e remessas. Muitos bancos russos foram desconectados do sistema de mensagens financeiras SWIFT no início deste ano, dificultando a realização de liquidações diretas para exportações.













Segundo Vershinin, uma forma de amenizar o problema seria abrir contas correspondentes em bancos estrangeiros, como Citibank e JPMorgan, para facilitar o pagamento das exportações russas.

“Esta opção, se houver, só pode ser temporária, porque a solução real é uma reconexão completa ao sistema de mensagens financeiras SWIFT do Rosselkhozbank,”, enfatizou, acrescentando que a questão precisa ser resolvida antes que o acordo de grãos expire em 19 de novembro.

Vershinin observou que Moscou ainda não concordou em estender sua participação no acordo. Anteriormente, vários altos funcionários russos alertaram que o país poderia optar por sair do acordo, se a ONU não cumprir suas promessas em relação às exportações russas.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT