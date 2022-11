Pentágono é processado por proibição do HIV — CMIO

O grupo LGBT por trás do processo argumenta que o vírus não é mais a ameaça que era na década de 1990

Um grupo de defesa LGBT processou o Departamento de Defesa dos EUA e o Exército dos EUA por uma política que impede indivíduos HIV-positivos de se alistar nas forças armadas. O grupo argumentou que a medicina moderna tornou a proibição de 1991 “irrelevante.”

A ação foi movida na quinta-feira pela Lambda Legal em nome de um homem gay, uma mulher transgênero e uma mulher heterossexual, todos os quais não podem ingressar nas forças armadas devido ao diagnóstico de HIV. O Pentágono promulgou uma proibição geral de recrutas HIV-positivos em 1991, numa época em que cerca de duas vezes mais americanos estavam morrendo de AIDS do que hoje, segundo dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Avanços médicos, particularmente o advento dos medicamentos antirretrovirais, “mudou radicalmente o cenário do tratamento e progressão do HIV”, o processo lido. Com aqueles em tratamento incapazes de transmitir o HIV e a doença não mais uma sentença de morte, o grupo argumentou que o status de HIV de um recruta agora é “irrelevante para a capacidade de uma pessoa de atender aos critérios de entrada e serviço em qualquer capacidade”.













O Pentágono se recusou a comentar o caso em meio ao litígio em andamento.

O Lambda Legal ganhou dois casos marcantes contra o Pentágono em abril, usando argumentos semelhantes para derrubar uma política que proíbe membros do serviço existentes com HIV de se deslocarem para o exterior. Após a decisão, militares com cargas virais indetectáveis ​​não podem mais ser impedidos de atuar.

Argumentando a favor da proibição, os advogados dos militares disseram que, embora o risco de transmissão do contato sangue-sangue entre tropas em zonas de combate seja baixo, “não é inexistente”.