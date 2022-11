Biden mistura países novamente — CMIO

O presidente dos EUA confundiu o Camboja com a Colômbia, enquanto participava de uma cúpula no país asiático

O presidente dos EUA, Joe Biden, agradeceu “o primeiro-ministro da Colômbia” no sábado por presidir uma cúpula de líderes do sudeste asiático no Camboja. O deslize verbal é o último erro geográfico do presidente.

“Agora que estamos juntos novamente aqui no Camboja… quero agradecer ao primeiro-ministro da Colômbia por sua liderança como presidente da ASEAN e por nos receber”, Biden disse, aparentemente pretendendo se referir ao primeiro-ministro cambojano Hun Sen, que atualmente preside o bloco de dez membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

A confusão de Biden com o Camboja e a Colômbia – países separados por 18.000 km – é a mais recente de uma longa série de gafes verbais e erros que alguns republicanos dizem provar que suas habilidades cognitivas estão prejudicadas.

Falando em uma entrevista coletiva na quarta-feira, Biden comentou sobre a retirada da Rússia de suas tropas. “voltando de Fallujah” no Iraque em vez de Kherson, um território que foi incorporado pela Rússia no mês passado. O incidente foi a segunda vez em uma semana que Biden confundiu o conflito na Ucrânia com a campanha dos EUA no Iraque duas décadas antes, e ocorreu vários meses depois que ele elogiou publicamente “povo iraniano”, com a intenção de se referir aos ucranianos.

Biden também esqueceu os nomes de seus próprios funcionários, como o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Xavier Becerra, e líderes estrangeiros, como o australiano Scott Morrison, e muitas vezes tropeça em discursos assistidos por teleprompter. Apesar de completar 80 anos na próxima semana, Biden insiste que pretende se candidatar novamente em 2024, quando completará 82 anos.

“Eu me pergunto se ele acha que a ASEAN é presidida pelo país da Colômbia, pelo Distrito Americano de Columbia, pela cidade de Colombo no Sri Lanka ou pelo tenente Columbo?” A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, respondeu em um post em seu canal Telegram.

A visita do presidente a Phnom Penh ocorreu entre uma excursão à conferência climática da ONU COP27 no Egito e a cúpula do G20 na próxima semana na Indonésia.