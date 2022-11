Republicanos preferem um rival de Trump para 2024 – pesquisa – CMIO

O governador da Flórida, Ron DeSantis, passou à frente do ex-presidente dos EUA como o favorito para a indicação do Partido Republicano.

Recém-chegado de uma vitória esmagadora para a reeleição como governador da Flórida, Ron DeSantis emergiu como o favorito para ganhar a indicação do Partido Republicano para presidente em 2024, superando Donald Trump, revelou uma nova pesquisa.

Eleitores republicanos e de inclinação republicana preferem DeSantis ao ex-presidente Trump por uma margem de 42 a 35, de acordo com uma pesquisa YouGov divulgada na noite de sexta-feira. Os 23% restantes dos entrevistados não tinham certeza ou disseram que não preferiam nenhum dos principais candidatos.

A pesquisa YouGov foi feita de quarta a sexta-feira, após uma exibição decepcionante dos republicanos nas eleições parlamentares de meio de mandato de terça-feira. Um ponto positivo para o GOP foi a Flórida, onde DeSantis derrotou o rival democrata Charlie Crist por quase 20 pontos percentuais na corrida para governador, e os republicanos conquistaram 20 dos 28 assentos na Câmara dos EUA que estavam em disputa. O senador Marco Rubio também foi reeleito por ampla margem e, como DeSantis, prevaleceu em algumas áreas que antes eram consideradas redutos democratas, como o condado de Miami-Dade.

Em contraste, vários dos candidatos mais importantes endossados ​​por Trump, incluindo os candidatos ao Senado Dr. Mehmet Oz na Pensilvânia e Blake Masters no Arizona, perderam suas corridas.

Uma pesquisa no Twitter feita pela mídia conservadora Breaking911, que tem 1 milhão de seguidores, mostrou que quase 70% dos entrevistados acreditam que DeSantis deve liderar o Partido Republicano após os resultados das eleições de terça-feira. Em comparação, 23,7% escolheram Trump.

Uma pesquisa do YouGov administrada apenas duas semanas antes das eleições intermediárias mostrou que Trump ainda era o candidato preferido de 2024 para os eleitores republicanos. O ex-presidente liderou DeSantis por uma margem de 44 a 26.

Trump pode estar sentindo o calor político após a mudança acentuada nas opiniões dos eleitores. Ele ridicularizou DeSantis na quinta-feira, reivindicando crédito por seu sucesso e chamando-o de “governador republicano médio com ótimas relações públicas.” Mais tarde, ele atirou no governador da Virgínia, Glenn Youngkin, levando o crédito por sua vitória eleitoral no ano passado e sugerindo que seu nome “parece chinês”.

Trump deu a entender que anunciará sua candidatura à presidência na próxima semana, embora alguns de seus aliados tenham pedido que ele adie a mudança até o segundo turno da Geórgia, em 6 de dezembro. A corrida pela Geórgia pode determinar qual partido controla o Senado.