Relatório de inteligência dos EUA vilipendia aliado-chave – WaPo – CMIO

Documento classificado sugere que os Emirados Árabes Unidos manipularam a política externa de Washington por meio de “explorações legais e ilegais”

Os Emirados Árabes Unidos manipularam a política externa dos EUA ao se intrometer no sistema político americano usando táticas legais e ilegais, afirmaram autoridades de inteligência em um relatório confidencial.

O reino do Golfo é considerado um aliado próximo de Washington.

As atividades em questão abrangeram várias administrações dos EUA e exploraram “vulnerabilidades” no sistema americano, incluindo a dependência de contribuições políticas e a aplicação frouxa de leis destinadas a proteger contra interferência estrangeira, informou o Washington Post no sábado. Algumas das táticas “parece espionagem”, acrescentou o jornal, citando três fontes não identificadas que viram o relatório classificado.

O relatório ilustra como o sistema político dos EUA está sendo distorcido por dinheiro estrangeiro, disse um legislador de Washington ao Post, argumentando que um “Uma linha vermelha muito clara precisa ser estabelecida contra os Emirados Árabes Unidos jogando na política americana. Não estou convencido de que já levantamos isso com os Emirados em alto nível”.

Os principais formuladores de políticas dos EUA supostamente receberam briefings sobre o relatório de inteligência classificado nas últimas semanas. É um aviso incomum para as agências de inteligência dos EUA emitirem porque se trata de um aliado próximo – e não de um adversário, como Rússia, China ou Irã – e pode ser interpretado como uma investigação da política doméstica, disse Bruce Riedel, membro sênior da Instituição Brookings.













Yousef Al Otaiba, embaixador dos Emirados Árabes Unidos em Washington, defendeu a enorme influência da nação rica em petróleo nos EUA. “Foi duramente conquistado e merecido”, disse ao Post. “É o produto de décadas de estreita cooperação EAU-EUA e diplomacia eficaz. Reflete interesses comuns e valores compartilhados.”

Os Emirados Árabes Unidos gastaram mais de US$ 154 milhões em lobistas desde 2016, segundo registros do governo dos EUA, além de centenas de milhões de dólares que foram doados a faculdades e grupos de reflexão americanos. Muitas dessas instituições produziram documentos de política com recomendações favoráveis ​​aos interesses dos Emirados Árabes Unidos.

Esses investimentos aparentemente foram frutíferos, pois Washington aprovou a venda de alguns dos armamentos mais avançados fabricados nos EUA, incluindo drones MQ-9 Predator e caças F-35, para os Emirados Árabes Unidos. Nenhuma outra nação árabe recebeu tais privilégios porque os líderes dos EUA tentaram evitar “diminuindo a vantagem militar qualitativa de Israel” no Oriente Médio, disse o Post.













Fazendo fronteira com a Arábia Saudita a sudoeste e Omã a leste, os Emirados Árabes Unidos, ricos em petróleo, são membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Cerca de 2.000 soldados e aviadores dos EUA estão estacionados na base aérea de al-Dhafra de Abu Dhabi, e ambos os países apoiaram a guerra da Arábia Saudita contra os houthis no Iêmen, embora o Pentágono tenha deixado de apoiar “ofensiva” operações lá em 2021, e os Emirados Árabes Unidos retiraram suas tropas terrestres no início de 2020.

No início de agosto, Washington autorizou uma venda de US$ 2,2 bilhões de 96 mísseis do sistema Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), para ajudar Abu Dhabi a repelir possíveis ameaças de mísseis balísticos na região. No entanto, depois que os membros da OPEP + anunciaram sua decisão de cortar a produção de petróleo no mês passado, vários legisladores dos EUA acusaram os aliados de Washington de “aliar com a Rússia” e propôs a retirada de tropas e sistemas de defesa antimísseis dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita como punição.