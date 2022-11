Democratas projetados para manter o controle do Senado dos EUA — CMIO

Com mais de 96% dos votos apurados, AP, CNN, NBC e Edison Research chamaram a corrida crucial de Nevada

A senadora democrata em exercício Catherine Cortez Masto assumiu uma vantagem estreita sobre o desafiante republicano Adam Laxalt na noite de sábado em Nevada, com vários grandes meios de comunicação dos EUA já anunciando o resultado e projetando que os democratas manterão seu controle sobre o Senado.

O desafiante republicano manteve uma vantagem estreita até a noite de sábado, quando com cerca de 96% dos votos apurados, CNN, NBC e Edison Research projetaram uma vitória democrata. Votos por correspondência das principais áreas urbanas do estado, Las Vegas e Reno, empurraram Masto para além da linha.

As vitórias declaradas pelos principais meios de comunicação no sábado para Masto e outro democrata em exercício, Mark Kelly, do Arizona, garantem que o partido do presidente Joe Biden mantenha o controle do Senado. Os democratas terão pelo menos 50 dos 100 assentos da Câmara, mesmo que o titular Raphael Warnock perca seu segundo turno no mês que vem na Geórgia, e a vice-presidente Kamala Harris dê o voto decisivo em caso de empate.

Os democratas terão a maioria novamente no Senado! Esta eleição é uma vitória e uma reivindicação para os democratas, nossa agenda e nossas realizações, e para a América e o povo americano. — Chuck Schumer (@SenSchumer) 13 de novembro de 2022

“Obrigado, Nevada!” Masto tuitou no Sábado à noite. O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, também fez uma volta da vitória, twittando: “Sua maioria democrática no Senado!”













O controle da Câmara dos Deputados ainda estava no ar na noite de sábado, quatro dias após as eleições parlamentares de terça-feira, enquanto a contagem de votos continuava na Califórnia e em vários outros estados.

Os republicanos esperavam tomar o controle de ambas as casas do Congresso em uma previsão “onda vermelha”, mas vários dos principais candidatos do partido se saíram pior do que o esperado.

No entanto, os resultados de Nevada e Arizona podem ser contestados. Blake Masters, rival republicano de Kelly, disse que não cederia a disputa até que todos os votos legais fossem contados. “Se, no final, o senador Kelly tiver mais deles do que eu, vou parabenizá-lo por uma vitória suada. Mas os eleitores decidem, não a mídia. Vamos contar os votos”. Ainda havia cerca de 275.000 cédulas não contadas no condado de Maricopa, no Arizona, na manhã de sábado.