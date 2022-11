Governo dos EUA emite alerta sobre aviões de guerra — CMIO

Apenas quatro dos 49 tipos de modelos mostraram prontidão completa na última década, um cão de guarda descobriu

Apenas quatro dos 49 tipos de aeronaves militares dos EUA atenderam “metas capazes de missão” na maioria dos anos entre 2011 e 2021, revelou um relatório publicado esta semana pelo Government Accountability Office. “As metas de missão de aeronaves geralmente não foram cumpridas”, disse o documento divulgado na quinta-feira. O estudo descobriu que um modelo do notoriamente caro F-35 falhou em cumprir as metas em todos os anos até agora.

Apenas o helicóptero UH-1N Twin Huey da Força Aérea dos EUA obteve um recorde perfeito de prontidão, cumprindo as metas da missão todos os anos de 2011 a 2021, segundo o relatório. O anti-submarino EP-3E da Marinha atendeu aos critérios em sete dos 10 anos, enquanto o bombardeiro B-2 da Força Aérea e o avião espião RC-135S-W Cobra Ball atenderam aos requisitos em seis desses anos. O posto de comando E6-B Mercury da Marinha foi bem-sucedido na metade do tempo.

O restante da vasta frota do Pentágono estava em condições de aeronavegabilidade menos da metade do tempo, no entanto – e 26 deles foram considerados despreparados em todos os anos do período de uma década em análise. O F-35 da Força Aérea, que custou mais de US$ 1,6 trilhão para ser desenvolvido, só atendeu aos critérios de prontidão em dois dos 10 anos em que esteve operacional, e seu primo do Corpo de Fuzileiros Navais falhou todos os anos da revisão, assim como o F-22 da Força Aérea. e caças F-16.













A investigação concluiu que a taxa média de prontidão de voo diminuiu na última década para todas as divisões das forças armadas, exceto o Exército, deixando apenas dois dos 49 tipos de aeronaves com capacidade para missões a partir de 2021.

Os problemas incluem questões críticas da cadeia de suprimentos, um problema que assola a economia dos EUA em geral, mas pior para os militares, onde cadeias de suprimentos altamente especializadas dependem de empresas que dominaram o mercado para uma parte específica. A manutenção não programada e a falta de pessoal treinado também ocuparam um lugar de destaque na lista de problemas para manter os aviões aterrados.

Mesmo desenvolvimentos aparentemente positivos, como um declínio nos custos operacionais e de suporte (O&S) em US$ 2,9 bilhões desde 2011, ocultaram falhas mais profundas. Os aviões custam menos para operar porque passaram mais tempo no solo, descobriu o GAO, e os custos de manutenção em 2021 foram US$ 1,2 bilhão mais altos do que na década anterior.