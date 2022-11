França emite alerta à Itália sobre imigrantes — CMIO

Roma mostrou “falta de humanidade” ao rejeitar um navio com migrantes, alerta Paris

Haverá consequências para a Itália se continuar a rejeitar imigrantes resgatados do Mar Mediterrâneo, disse a ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna.

O novo governo de Roma proibiu o Ocean Viking, um navio que continha 234 migrantes que foram resgatados no mar, de entrar nos portos italianos no mês passado. Colonna descreveu esse comportamento como um “forte decepção” em entrevista ao jornal Le Parisien publicada no sábado. “A decisão é chocante” ela adicionou.

“A Itália não respeita nem o direito internacional nem o direito marítimo” disse ela, insistindo que o navio que transportava pessoas aflitas do Oriente Médio e Norte da África tinha que ser aceito pelo porto mais próximo, que era italiano.

"Por causa da recusa teimosa e falta de humanidade da Itália", A França teve que permitir que o navio atracasse, observou o ministro das Relações Exteriores. O Ocean Viking, operado pelo grupo francês SOS Mediterranee, entrou no porto de Toulon, no sudeste da França, na sexta-feira.













Uma declaração do primeiro-ministro italiano Giorgia Meloni, que afirmou que era dever de Paris desde o início aceitar o navio, foi “em total contradição com nossas trocas”, insistiu Colonna.

“Haverá consequências se a Itália persistir com essa atitude”, alertou.

Colonna também observou que a França já havia congelado seu plano anterior de receber 3.500 requerentes de asilo, que atualmente estão na Itália, e reforçou os controles na fronteira franco-italiana em resposta às ações de Roma.

Meloni, que chegou ao poder com a promessa de reprimir a imigração ilegal, já havia criticado a medida de Paris como “agressivo” e traindo o “Dinâmica europeia… de solidariedade e partilha.”

O impasse está causando grandes preocupações em Bruxelas, com a vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, dizendo no sábado que a UE “cnão permitir que dois Estados-Membros [to be] lutando entre si em público e criando mais uma mega crise política sobre a migração.”