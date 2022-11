Biden e Xi se encontrarão em busca de ‘linhas vermelhas’ — CMIO

Os líderes dos EUA e da China realizarão sua primeira cúpula presencial em meio às crescentes tensões sobre Taiwan e a crise na Ucrânia

Com as relações EUA-China definhando em seu ponto mais baixo na memória recente, os presidentes Joe Biden e Xi Jinping se reunirão na segunda-feira para uma cúpula na esperança de estabelecer claramente os limites que devem ser honrados para evitar um conflito potencialmente catastrófico entre as duas potências mundiais. .

Os líderes convergirão na Indonésia para seu primeiro encontro cara a cara desde que Biden assumiu a presidência em janeiro de 2021. As relações entre os dois países se deterioraram nos últimos 21 meses, à medida que as tensões aumentam, em particular sobre Taiwan e Rússia-Ucrânia. conflito.

Washington tentou, sem sucesso, fazer com que Pequim se juntasse ao Ocidente em uma campanha de sanções contra a Rússia, em vez de permanecer neutra na crise da Ucrânia, enquanto a China procurou deixar clara sua intolerância por ações que vê como minando sua soberania sobre Taiwan. A China rompeu os laços militares e climáticos com os EUA em agosto, depois que a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, desafiou as advertências do governo de Xi e fez uma visita controversa a Taipei, potencialmente encorajando os separatistas na ilha autônoma.













Falando a repórteres no domingo em Phnom Penh, Camboja, Biden disse que pretende ter “para a frente” conversa com Xi. “Temos muito pouco mal-entendido”, ele disse sobre suas conversas anteriores com o líder chinês. “Nós só temos que descobrir quais são as linhas vermelhas.”

Para a China, Taiwan é claramente uma dessas linhas vermelhas. Pequim pretende reintegrar Taiwan, preferencialmente por meios pacíficos. “Reservamos a opção de tomar todas as medidas necessárias”, Xi disse no mês passado no 20º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês. “Isso é direcionado apenas à interferência de forças externas e alguns separatistas que buscam a independência de Taiwan”.

O general de alto escalão dos Estados Unidos, o presidente do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, prometeu na quarta-feira continuar apoiando os militares taiwaneses com armamento e treinamento. Ele também acusou a China de buscar “superioridade militar global”. A China continua sendo a principal ameaça à segurança nacional dos EUA, disse o Pentágono no mês passado.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

China continua sendo a principal ameaça aos EUA – Pentágono

As autoridades chinesas lamentaram o que consideram um “mentalidade ultrapassada da Guerra Fria” em Washington e pediram “cooperação ganha-ganha”. A política externa dos EUA é impulsionada por “a lógica da dominação e do hegemonismo e diz tudo sobre a má intenção dos EUA de conter e suprimir a China sob vários pretextos falsos”, O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse no início deste mês.