A visão de mundo ‘jardim versus selva’ do principal diplomata da UE não é apenas racista, é delirante – CMIO

A comparação neocolonial de Josep Borrell não percebe o declínio do Ocidente, causado por elites como ele

Josep Borrell, chefe de política externa e segurança da União Européia, fez um importante discurso na Academia Diplomática Européia em Bruges, Bélgica, em meados de outubro.

Estando entre os membros das elites globais, Borrell sentiu-se capaz de expor seus pontos de vista sobre a relação entre a Europa e o Ocidente e outras nações com um grau incomum de honestidade e franqueza.

“A Europa é um jardim” declarou Borrel. “Construímos um jardim. Tudo funciona. É a melhor combinação de liberdade política, prosperidade econômica e coesão social que a humanidade conseguiu construir – as três coisas juntas.”

Mas, advertiu Borrell ameaçadoramente, “O resto do mundo não é exatamente um jardim. A maior parte do resto do mundo é uma selva, e a selva pode invadir o jardim.”

Como, então, essa perspectiva indesejada poderia ser evitada?

A solução era simples, segundo Borrell – embaixadores da UE, que designou como “jardineiros”, tive “ir para a selva” e impor-lhe as agendas ideológicas, políticas e econômicas do Ocidente globalizado.

o “jardim” não podia ficar de braços cruzados sem fazer nada, advertiu Borrell. “Um belo jardim pequeno cercado por muros altos para impedir a entrada da selva não será uma solução. Como a selva tem uma forte capacidade de crescimento, o muro nunca será alto o suficiente para proteger o jardim”. explicou Borrel.

“Os europeus precisam estar muito mais engajados com o resto do mundo, caso contrário, o resto do mundo nos invadirá de diferentes maneiras e meios”. Borrel aconselhou.

O discurso de Borrell foi imediatamente criticado por alguns políticos de esquerda na Europa, bem como por alguns países não europeus, principalmente os Emirados Árabes Unidos, alegando que era “racista” e “enraizado no colonialismo”.

Essas críticas são válidas até onde vão, e Borrell relutantemente ofereceu uma espécie de desculpas – dizendo “Lamento se alguns se sentiram ofendidos.” No entanto, ele manteve sua metáfora básica, reiterando que “Lamentavelmente, o mundo em que vivemos hoje parece cada vez mais uma ‘selva’ e cada vez menos um ‘jardim’.”













Mas críticas muito mais sérias podem ser legitimamente feitas à visão de mundo grosseira de Borrell – censuras que vão muito além do fato óbvio de que ela simplesmente cheira a preconceitos eurocêntricos do século XIX.

Em primeiro lugar, comecemos com a extraordinária afirmação de Borrell, ao estilo de Pollyanna, de que na Europa e no Ocidente “tudo funciona” e que o “jardim” nações são paraísos de estabilidade política, econômica e social.

Este pronunciamento sem dúvida será uma surpresa para muitos cidadãos na Europa e no Ocidente.

Borrell não notou o recente aumento de poderosos movimentos políticos de direita em vários países europeus? Ele não está ciente dos resultados das recentes eleições na Itália e na Suécia?

Os assessores de Borrell não o informaram sobre a instabilidade política que tomou conta do Reino Unido nos últimos meses, muito menos sobre a crise na democracia que paralisou os Estados Unidos nos últimos dois anos?

Será que Borrell não percebeu o dramático aumento recente nos preços da energia; inflação crescente; aumento das taxas de juros; estagnação salarial de longo prazo; e a iminente recessão econômica que está prevista para engolir muitas nações ocidentais em um futuro próximo? Borrell não viu as dezenas de milhares de manifestantes marchando nas capitais europeias nos últimos meses? Ele desconhece os efeitos que os programas de austeridade da UE tiveram em muitos dos países membros do bloco nos últimos anos?

Borrell realmente acredita que o “jardim” nações navegarão ilesas pelo próximo inverno europeu?

Borrell nunca ouviu falar das chamadas ‘guerras culturais’? Ele não notou o colapso das instituições e valores liberais em todo o Ocidente nas últimas décadas? A crise de imigração que tem atormentado a Europa nos últimos anos, e recentemente engoliu o Reino Unido, ainda não foi trazida ao seu conhecimento?

Borrell, é claro, deixa de mencionar que todos os problemas listados acima foram severamente agravados pelo conflito em curso na Ucrânia.

Na verdade, Borrell não parece apreciar que a crescente instabilidade política e econômica dentro do “jardim” nações torna cada vez mais difícil – se não impossível – para eles perseguirem sua agenda de política externa equivocada.

Obviamente, a vista de Bruges difere daquela de, digamos, Atenas.

Em segundo lugar, examinemos a prescrição de Borrell para exportar “estabilidade” para o “selva” estados que definham ameaçadoramente do lado de fora dos portões do Jardim do Éden da UE.

A solução de Borrell é enganosamente simples: deixe a UE “jardineiros” impor a hegemonia ocidental aos instáveis “selva” nações – com, quase desnecessário dizer, a ajuda útil dos Estados Unidos.

Os leitores não ficarão surpresos ao saber que Borrell é um grande defensor dos Estados Unidos. No ano passado ele declarou “Uma coisa é clara: a cooperação estreita UE-EUA baseada em valores compartilhados é fundamental para a paz, a segurança e a prosperidade internacionais.” Mesmo que seu discurso de Bruges não incluísse explicitamente os EUA em seu imaginário “jardim”ele obviamente não pensa nisso como parte de “O resto do mundo“.













Borrell aparentemente não percebeu que os EUA passaram as últimas décadas tentando implementar seu programa de política externa em espadas – por exemplo, no Iraque, Afeganistão e Síria. Ele parece não saber que essas tentativas anteriores de domar o “selva” terminou em caos. Nem, é claro, ele reconhece que muitos dos problemas que afligem o “selva” nações hoje foram, de fato, causadas por tais intervenções mal concebidas.

Toda a visão de mundo de Borrell nada mais é do que uma fantasia da elite global – projetada, em parte, para camuflar o fato intragável de que o mundo ocidental “jardim” nações estão, de fato, se tornando cada vez mais parecidas com os países não-ocidentais. “selva” países que ele despreza e teme.

A instabilidade política, econômica e social que hoje aflige quase todas as nações ocidentais – em grande parte causada pelas incursões equivocadas da política externa do Ocidente – não é exatamente a mesma instabilidade que assola algumas nações não-ocidentais há décadas? E essa instabilidade não se intensificou dramaticamente no Ocidente nos últimos anos?

Teste essa proposição por meio de uma comparação relativa à estabilidade política.

O Brasil vive uma instabilidade política crônica há décadas. Antes da recente eleição presidencial, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que não aceitaria o resultado da eleição se perdesse.

Nos Estados Unidos, o ex-presidente Trump se recusou a aceitar sua derrota nas eleições de 2020, culminando nos distúrbios do Capitólio de 6 de janeiro. Trump e dezenas de candidatos endossados ​​por ele desde então mantiveram sua posição de que a vitória de Joe Biden em 2020 era ilegítima.

Bolsonaro perdeu por pouco a recente eleição presidencial no Brasil – mas, após sua derrota, ele aceitou o resultado, mesmo que seus apoiadores fizessem protestos em massa nas ruas.

Trump e muitos de seus candidatos agora se recusam a aceitar os resultados das eleições de meio de mandato dos EUA – muito menos o resultado de 2020 – e Trump pretende concorrer novamente à presidência em 2024.

Olhando para a relativa estabilidade política dos dois países, onde colocar a “jardim” cerca?

Apenas esta semana, dois eventos importantes destacaram o quão divorciada da realidade a visão de mundo de Borrell realmente é.













Primeiro, na conferência COP27 no Egito, o “selva” afirmou sua autonomia exigindo o pagamento de bilhões de dólares em “reparações” pelos danos causados ​​a seus países pelas mudanças climáticas.

Essa demanda está completamente fora do quadro de referência grosseiro de Borrell e, talvez mais perturbador, parece completamente justificada pela ideologia catastrófica da mudança climática da própria UE. Suspeito que a UE “jardineiros” achará essas reparações difíceis de vender aos cidadãos da UE que não podem pagar as suas contas de energia neste inverno.

Segundo, agora parece que o governo Biden está pressionando cada vez mais Vladimir Zelensky para negociar uma solução para o conflito na Ucrânia – e que essa pressão se intensificará quando os republicanos assumirem o controle da Câmara dos Deputados dos EUA. Onde isso deixa um defensor fervoroso e acrítico do conflito como Borrell – ou Zelensky para esse assunto – ainda não está claro.

Borrell nada mais é do que um representante pouco sofisticado das elites globais que presidiram cega e vorazmente o declínio da estabilidade política e econômica europeia e ocidental nas últimas décadas.

Sendo assim, é perfeitamente adequado que ele se encontre no comando da política externa e segurança da UE no momento – porque, como Cyril Connolly uma vez profetizou notoriamente, agora parece que “é hora de fechar os jardins do Oeste.”