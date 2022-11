Twitter corta empreiteiros enquanto o downsizing continua – mídia – CMIO

‘Um grande número’ de trabalhadores em moderação de conteúdo, imóveis e marketing foram demitidos

O recém-formado CEO do Twitter, Elon Musk, demitiu “um grande número” de contratados nos departamentos de moderação de conteúdo, imobiliário e marketing da empresa, revelou o repórter de tecnologia Casey Newton no sábado. As rescisões abruptas fazem com que aqueles que sobreviveram aos cortes se preocupem com seu futuro na empresa, sem ninguém a quem se reportar ou mesmo assinar em suas planilhas de horas.

Como os 50% da equipe do Twitter em tempo integral que Musk demitiu desde que assumiu o controle da empresa no mês passado, muitos dos contratados demitidos só souberam que não estavam mais empregados quando descobriram que os logins da empresa não funcionavam, disseram fontes a Newton. Um trabalhador alegou que só descobriu que havia sido demitido lendo os tweets do repórter, enquanto outro contratado supostamente teve suas credenciais desativadas “no meio de fazer alterações críticas em nossos fluxos de trabalho de segurança infantil.”

O banho de sangue deixou o gigante da mídia social em desordem, tanto que a administração silenciosamente estendeu a mão para recontratar alguns funcionários depois de perceber que eles eram necessários para projetos prioritários, de acordo com a Axios. Toda a equipe de comunicação foi demitida, o que significa que as perguntas da mídia ficaram sem resposta. Vários outros executivos, incluindo o chefe de confiança e segurança Yoel Roth e três figuras seniores em segurança e conformidade, renunciaram.













Musk alertou na quinta-feira que sua nova empresa pode enfrentar falência, escrevendo em sua primeira nota à equipe que havia “uma boa chance do Twitter não sobreviver à próxima crise econômica” a menos que pudesse trazer “receita de assinatura significativa.” O modelo financeiro baseado em anúncios da empresa parece estar entrando em colapso, graças a um boicote de anunciantes liderado por grupos de defesa como a Liga Antidifamação, que se irritou com a promessa de Musk de aliviar a pesada censura da plataforma. Enquanto o homem mais rico do mundo se reuniu com os líderes do boicote e prometeu reprimir “discurso de ódio”, o Center for Countering Digital Hate afirmou em um relatório publicado no sábado que o discurso de ódio na verdade aumentou sob sua vigilância.

Enquanto isso, o serviço de verificação renovado do Twitter, que deveria trazer dinheiro enquanto democratiza a marca de seleção azul, permitindo que qualquer pessoa compre um por US $ 8 por mês, foi interrompido na semana passada em meio a uma enxurrada de imitações – incluindo a atriz Kathy Lee Griffin fingindo ser a Tesla. próprio CEO.