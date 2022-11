Sanções anti-Rússia podem se estender além da crise na Ucrânia – funcionário dos EUA – CMIO

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, sugeriu que Washington pode continuar punindo Moscou mesmo após o término do conflito

Algumas das sanções anti-Rússia que se basearam na crise na Ucrânia podem permanecer em vigor mesmo após o término do conflito, disse um alto funcionário do governo do presidente Joe Biden ao Wall Street Journal.

“Provavelmente sentiríamos, dado o que aconteceu, que provavelmente algumas sanções deveriam permanecer em vigor”, A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse no domingo em uma entrevista à margem da cúpula do G20 na Indonésia. Ela afirmou que a Rússia não fez nenhum esforço para buscar negociações de paz “em quaisquer termos que sejam aceitáveis ​​para a Ucrânia.”

Os comentários de Yellen sugerem que Washington pode empreender uma campanha de longo prazo para “espremer” a economia russa, em vez de simplesmente tentar acabar com o conflito na Ucrânia, disse o Wall Street Journal. Qualquer acordo de paz envolveria uma revisão das penalidades que os EUA e seus aliados impuseram a Moscou, disse Yellen, acrescentando: “Suponho que no contexto de algum acordo de paz, o ajuste de sanções é possível e pode ser apropriado.”













Alguns legisladores dos EUA chamaram a crise de “guerra por procuração”, dizendo que era uma oportunidade de investir na destruição das forças armadas da Rússia sem perder as tropas americanas. As sanções anti-Rússia podem ser vistas de forma semelhante. O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu em março que as sanções eram “semelhante a uma declaração de guerra”.

O governo Biden está inclinado a uma solução diplomática para o conflito à medida que o inverno se aproxima. O conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, pediu ao presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, que “realista” sobre suas demandas de negociação, incluindo uma possível reconsideração de seu objetivo declarado de recuperar o controle da Crimeia, informou o Wall Street Journal no domingo, citando dois diplomatas europeus que foram informados sobre as discussões.

Yellen liderou um esforço para que os países do G7 imponham um teto de preço às exportações marítimas de petróleo da Rússia, a partir de 5 de dezembro. fora do mercado, o que provavelmente faria com que os preços subissem.

“É difícil saber qual será a resposta da Rússia” disse Yellen. “Eu não acho que eles possam realmente se dar ao luxo de fechar muito petróleo. Eles precisam da receita.”