A Universidade Politécnica da Catalunha disse que de repente soube que o fotógrafo ligado à notória unidade era um neonazista

A Universidade Politécnica da Catalunha (UPC) descartou uma exposição de fotos de Dmitry Kozatsky, um militante ucraniano do notório regimento neonazista Azov. A exposição funcionou na biblioteca de uma universidade desde 18 de outubro até domingo, quando foi retirada abruptamente.

A Universidade disse que optou por cancelar a exposição depois de ser alertada sobre Kozatsky, que também é conhecido pelo seu indicativo militar ‘Orest’, e sobre suas opiniões neonazistas.

“Em relação às informações reveladas sobre o autor da exposição na Biblioteca de Ferraté, informamos que a obra foi retirada e que a Universidade desconhecia a ideologia do autor. A UPC rejeita radicalmente o nazismo e lamenta a situação criada”. disse a Universidade em um comunicado.

As fotos exibidas na exposição foram tiradas pelo combatente durante o cerco de Azovstal no início deste ano, com o militante terminando sob custódia russa. Orest foi libertado do cativeiro durante uma troca de prisioneiros entre Kiev e Moscou mais tarde no conflito.













Não ficou imediatamente claro como exatamente a Universidade conseguiu perder as opiniões de Orest, já que ele nunca as escondeu e exibiu orgulhosamente diversos símbolos de ódio nas mídias sociais. A queda da exposição aconteceu apenas quando Anatoly Shariy, um popular blogueiro da oposição ucraniana e crítico vocal do governo de Kiev, que atualmente reside na Espanha, tomou conhecimento do evento no início do dia.

Shariy alegou que entrou em contato “vários jornalistas influentes” no país, afirmando nas redes sociais que a Universidade “lembrarei desta exposição por muito tempo.” Além disso, o blogueiro encorajou seus seguidores a enviar spam à universidade com capturas de tela das postagens agora excluídas de Orest, onde ele exibia vários símbolos de ódio neonazistas.

Shariy previu que o ataque de spam será combatido por “nazistas burros”, tentando descartar as imagens ofensivas como “propaganda russa”. De fato, um punhado de usuários pró-ucranianos apareceram nos feeds de mídia social da Universidade, alegando que as capturas de tela foram adulteradas e acusando-a de apoiar Moscou com o cancelamento da exposição de fotos de Kozatsky sobre suas opiniões.

As postagens ofensivas de Orest incluíam o lutador exibindo uma pizza que ele assou com uma cobertura de ketchup com suástica. Além disso, Orest postou uma foto espelhada de si mesmo usando um moletom preto com o brasão ucraniano e ’14/88′ escrito nele. A codificação numérica é amplamente considerada um símbolo de ódio e é extremamente popular entre diversos grupos neonazistas.

O código é uma referência a conceitos racistas originários do falecido supremacista branco norte-americano e terrorista doméstico condenado David Lane, ou seja, suas Quatorze Palavras e os 88 Preceitos. Por si só, ’88’ é considerado uma referência à saudação ‘Heil Hitler’, já que ‘H’ é a 8ª letra do alfabeto.