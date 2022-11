Japão acusa vizinho de violar sua soberania — CMIO

O primeiro-ministro Fumio Kishida criticou Pequim pela escalada das tensões no Mar da China Oriental

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, fez uma repreensão incomumente dura à China, acusando Pequim de violar a soberania de seu país e de provocar tensões na região da Ásia-Pacífico.

“Houve ações contínuas e crescentes da China no Mar da China Oriental que violam a soberania do Japão”, disse. Kishida disse a outros chefes de estado no domingo na Cúpula do Leste Asiático no Camboja. “A China também continua a tomar medidas que aumentam a tensão regional no Mar da China Meridional.”

Kishida aparentemente estava se referindo às incursões chinesas nas águas ao redor das ilhas Senkaku, que são controladas por Tóquio, mas também reivindicadas por Pequim. Indo além das preocupações territoriais diretas do Japão, ele também sugeriu que a China estava colocando em risco a segurança regional no Estreito de Taiwan e expressou "questão séria" sobre os direitos humanos da minoria étnica uigur da China.













A China intensificou seus exercícios militares em torno de Taiwan e rompeu os laços de defesa e clima com Washington depois que a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, fez uma controversa visita à ilha autônoma em agosto. Esses exercícios incluíram o disparo de mísseis balísticos, cinco dos quais caíram na zona econômica exclusiva do Japão (ZEE) no Mar da China Oriental, de acordo com o Ministério da Defesa japonês. Na época, Tóquio protestou contra o incidente por meio de canais diplomáticos.

Kishida fez seus comentários no mesmo dia em que se encontrou com o presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, à margem da Cúpula do Leste Asiático. Essas conversas se concentraram principalmente em provocações da Coreia do Norte, incluindo uma série de testes de mísseis, mas os líderes também “reiteraram sua determinação de manter a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan”, de acordo com um comunicado da Casa Branca.

A posição de Pequim é que Taiwan é parte integrante da China – o chamado ‘Uma China’ política – e que a China “será inevitavelmente reunificado”. Um livro branco divulgado em agosto afirma que, embora Pequim se esforce para alcançar essa reunificação pacificamente, reserva-se o direito de usar a força militar.

O governo de Biden prometeu continuar fornecendo armamento e treinamento militar para as forças taiwanesas, mesmo que continue uma política de reconhecer – mas não endossar – a reivindicação da China de soberania sobre a ilha.