Polyansky anunciou tentativas do Ocidente de se apropriar dos ativos da Rússia por meio da Assembleia Geral da ONU

Além disso, os países ocidentais introduziram vários pacotes de duras sanções contra Moscou. Assim, eles congelaram cerca de metade das reservas cambiais da Rússia de US$ 330 bilhões, incluindo mais de US$ 30 bilhões em contas financeiras e recursos econômicos, bem como cerca de US$ 300 bilhões em ativos do Banco Central.