Scholz espera que Putin mude de ideia ao participar do G20 — CMIO

A Rússia será representada pelo chanceler Sergey Lavrov no G20 na Indonésia

O chanceler alemão Olaf Scholz desejou que o presidente russo Vladimir Putin pudesse ter comparecido à cúpula do G20 para enfrentar pessoalmente “todas as perguntas e críticas” das potências ocidentais sobre o conflito na Ucrânia, disse ele a repórteres no domingo.

“Teria sido bom se ele tivesse ido para Bali” Scholz disse durante uma parada no Vietnã a caminho da cúpula dos líderes do G20 na Indonésia, parecendo desapontado que a Alemanha e seus aliados não teriam a chance de confrontar o líder russo cara a cara para expor suas queixas.

A ausência de Putin não impedirá outros países de denunciar a operação militar da Rússia na Ucrânia e exigir a retirada das tropas, insistiu Scholz, explicando que se “Do nosso ponto de vista, uma escalada militar é inaceitável, então também deve haver movimento… do governo russo, do presidente russo, em direção a propostas que permitam a construção da paz.”













Bruxelas e Londres pretendem coordenar os seus esforços e fazer “tudo possível” fazer com que a delegação russa se sinta indesejada em Bali. Um porta-voz do serviço de relações exteriores da UE disse ao The Telegraph que o bloco, juntamente com o Reino Unido, não apenas evitará e fará greves durante os discursos da delegação de Moscou, mas também tentará convencer outras nações a fazer o mesmo.

O líder alemão disse que estava “mesmo cautelosamente confiante” que a pressão internacional conseguisse acabar com o conflito.

A Rússia será representada pelo chanceler Sergey Lavrov no G20. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, revelou na semana passada que Putin não viajaria para a Indonésia, tendo tomado a decisão pessoalmente de permanecer na Rússia. Nem estaria se dirigindo aos líderes reunidos por videolink, Peskov confirmou.













Embora o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, tenha ameaçado boicotar a cúpula caso seu colega russo compareça, ele respondeu à notícia com o anúncio de que também ficaria em casa. No entanto, ele planeja aparecer virtualmente. A Ucrânia não é membro do G20, mas Zelensky afirmou que o presidente indonésio Joko Widodo o convidou para a reunião em abril.

A cúpula de dois dias começará oficialmente na terça-feira e, de acordo com o Politico, Widodo e outros funcionários de seu governo estão tentando impedir que a reunião de líderes mundiais se torne uma festa contra a Rússia, pedindo aos políticos ocidentais que moderem suas críticas para que todos os membros , incluindo Moscou e Pequim, podem ser trazidos a bordo com um comunicado conjunto no final do evento.