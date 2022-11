Senador dos EUA ameaça Elon Musk — CMIO

O senador americano Edward Markey respondeu a um tweet sarcástico do dono do Twitter, Elon Musk, ameaçando intervenção do Congresso se o bilionário não o fizer. “fixar” suas empresas para a satisfação do legislador.

A briga começou na sexta-feira, quando Markey, um democrata de Massachusetts, exigiu respostas de Musk sobre como um repórter do Washington Post conseguiu criar uma conta verificada na plataforma se passando pelo senador. “Estou pedindo respostas de Elon Musk, que está colocando os lucros sobre as pessoas e sua dívida sobre o fim da desinformação. O Twitter deve explicar como isso aconteceu e como evitar que isso aconteça novamente.”

Musk, que adquiriu o Twitter em uma aquisição de US$ 44 bilhões que foi concluída no final do mês passado, respondeu a Markey no domingo, dizendo: “Talvez seja porque sua conta real soa como uma paródia.” Ele postou outro tweet perguntando por que a foto do perfil de Markey o mostra usando uma máscara.

Talvez seja porque sua conta real soa como uma paródia? — Elon Musk (@elonmusk) 13 de novembro de 2022

A resposta irreverente do CEO da Tesla claramente não caiu bem com o político de carreira, que alertou: “Uma de suas empresas está sob um decreto de consentimento da FTC. A agência de segurança automotiva NHTSA está investigando outro por matar pessoas. E você está gastando seu tempo provocando brigas online. Conserte suas empresas, ou o Congresso o fará.”













A ameaça de Markey ocorreu em meio a alegações esquerdistas de que a aquisição de Musk tornaria o Twitter um “ameaça direta à segurança pública” permitindo “prejudicial” contente. O presidente Joe Biden, também democrata, sugeriu na semana passada que seu governo pode precisar investigar se a cooperação de Musk com países estrangeiros criou um “ameaça à segurança nacional”.

Reagindo à briga de Musk com Markey, um grupo ativista democrata chamado People for Bernie disse que era uma má ideia para o bilionário “trollar um senador de alto escalão com um histórico de derrubar pessoas ricas.” Musk respondeu: “Você está sugerindo que o senador vai abusar de seu poder político para me atacar?”

Aqui está @SenMarkey exigindo que as empresas de tecnologia censurem de acordo com suas opiniões políticas, tudo no contexto de seu partido ameaçando as empresas de mídia social com represálias legais e regulatórias se não obedecerem às ordens de censura. Tirania clássica:pic.twitter.com/j64rCdZ82L — Glenn Greenwald (@ggreenwald) 13 de novembro de 2022

O jornalista Glenn Greenwald reagiu postando um clipe de 2020 de Markey pedindo aumento da censura nas mídias sociais. “Aqui está o senador Markey exigindo que as empresas de tecnologia censurem de acordo com suas opiniões políticas, tudo no contexto de seu partido ameaçando as empresas de mídia social com represálias legais e regulatórias se não obedecerem às ordens de censura.”

Comentaristas conservadores, como o apresentador da Fox News, Tucker Carlson, argumentaram que a classe dominante está ameaçada por Musk porque o bilionário prometeu tornar o Twitter um paraíso para a liberdade de expressão.