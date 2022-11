Número de mortos em debandada em Seul sobe para 158

O número de mortos em uma debandada na Coreia do Sul subiu para 158, segundo os dados mais recentes, 196 pessoas ficaram feridas, dez delas ainda estão hospitalizadas, disse o Ministério de Assuntos Internos e Segurança do país.

O maior esmagamento da história da Coreia do Sul no famoso distrito de Itaewon, em Seul, aconteceu na noite de 29 para 30 de outubro.

De acordo com os dados mais recentes, 102 mulheres e 56 homens estavam entre os mortos. Doze vítimas – de 10 a 20 anos, outras 105 vítimas – de 20 a 30 anos, 31 pessoas – de 30 a 40 anos, mais nove – de 40 a 50 anos. Um tinha mais de 50 anos. Entre os mortos estavam 26 estrangeiros, incluindo quatro russos, quatro cidadãos chineses, cinco cidadãos iranianos, dois dos Estados Unidos e do Japão, e um da França, Austrália, Vietnã, Uzbequistão, Noruega, Cazaquistão, Sri Lanka, Turquia e Áustria.

O presidente sul-coreano Yoon Seok-yeol declarou luto nacional até 5 de novembro em conexão com a tragédia, que como um todo também se tornou a maior em termos de número de vítimas para a Coreia do Sul desde 2014. Então, como resultado do acidente da balsa Sewol, 304 pessoas morreram.