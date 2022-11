Israel ataca base aérea síria – mídia estatal – CMIO

Pelo menos dois membros do serviço sírio foram mortos e mais três pessoas ficaram feridas em um suposto ataque “Agressão aérea israelense” contra uma instalação militar na província central de Homs, informou a Agência de Notícias Árabe Síria no domingo.

As defesas aéreas da Síria foram ativadas para repelir o ataque por volta das 18h20, horário local, no domingo, um oficial militar não identificado disse à SANA. Os mísseis supostamente vieram da direção do norte do Líbano e, enquanto alguns deles foram interceptados, vários projéteis atingiram o aeroporto militar de Shayrat no interior de Homs, matando pelo menos dois soldados, além de infligir alguns “perdas materiais”.

Os ataques aparentemente atingiram a pista da base aérea, disse uma fonte militar à Reuters, em meio a relatos de que a base aérea havia sido usada recentemente por forças iranianas.

Síria: vídeo mostrando explosões dentro da Base Aérea de Shayrat, SE. de Homs, depois de ter sido bombardeado esta noite por Israel. Explosões poderosas vistas apesar da distância. pic.twitter.com/hFXSfjU2fe — QalaatM (@QalaatM) 13 de novembro de 2022

As Forças de Defesa de Israel (IDF) não confirmaram nem negaram o último ataque, de acordo com sua política de longa data de não comentar as operações realizadas fora do país.













Nas raras ocasiões em que Israel reconheceu os ataques, o governo disse que estava exercendo autodefesa preventiva contra a presença iraniana no país vizinho.

Aviões de guerra israelenses bombardearam repetidamente alvos dentro da Síria durante a luta de uma década do país contra os rebeldes jihadistas, com o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reconhecendo uma vez “centenas” de greves ao longo dos anos. No domingo, Netanyahu foi oficialmente encarregado de formar um novo governo de coalizão de direita, abrindo caminho para seu retorno político.