Todos os anos, em 14 de novembro, o mundo celebra o Dia Mundial do Diabetes. Foi estabelecido pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) em cooperação com a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1991, em resposta às preocupações sobre o aumento da incidência de diabetes no mundo

A data não foi escolhida por acaso – o médico e fisiologista canadense Frederick Banting nasceu neste dia. Juntamente com John McLeod e Charles Best, Banting descobriu a insulina (o hormônio que regula o açúcar no sangue, ou glicose), pelo qual recebeu o Prêmio Nobel.

Em 20 de dezembro de 2006, a Assembléia Geral da ONU adotou uma resolução estabelecendo o Dia Mundial do Diabetes. O documento reconheceu a necessidade de esforços multilaterais para proteger e promover a saúde humana e garantir o acesso a serviços curativos e educação em saúde

A Assembléia Geral também recomendou que os Estados Membros desenvolvam estratégias nacionais para a prevenção e tratamento do diabetes e atenção aos diabéticos.

Desde 2007, o Dia Mundial do Diabetes é celebrado sob os auspícios das Nações Unidas.

A diabetes é uma doença crônica grave que se desenvolve quando o pâncreas não produz insulina suficiente ou quando o corpo não consegue usar a insulina que produz de forma eficaz.

Atualmente existem dois tipos de diabetes mellitus. O diabetes mellitus tipo 1 é insulinodependente, que afeta principalmente jovens com idade inferior a 30 anos.

O diabetes tipo 2 não é dependente de insulina. Nesses pacientes, a insulina é produzida e, seguindo uma dieta, levando um estilo de vida ativo, eles podem garantir que por um longo tempo o nível de açúcar corresponda à norma e as complicações possam ser evitadas com segurança.

Os sintomas do diabetes tipo 1 podem aparecer de repente. Eles incluem micção excessiva (poliúria), sede (polidipsia), fome persistente, perda de peso, alterações na visão e fadiga. O diabetes tipo 2 é em grande parte o resultado do excesso de peso e da inatividade física. Os sintomas podem ser semelhantes aos do diabetes tipo 1, mas geralmente são menos graves. Como resultado, a doença pode ser diagnosticada vários anos após seu início, após a ocorrência de complicações. Até recentemente, esse tipo de diabetes era observado apenas em adultos, mas agora também afeta crianças.

Durante a gravidez, o diabetes gestacional pode ser detectado. As mulheres com esta forma de diabetes têm um risco aumentado de complicações durante a gravidez e o parto. No futuro, eles correm o risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Segundo a OMS, o número de pessoas com diabetes no mundo quadruplicou nos últimos 40 anos. É a única doença grave não transmissível em que o risco de morte prematura aumenta em vez de diminuir.

De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, existem atualmente 537 milhões de adultos no mundo vivendo com diabetes – isso é uma em cada dez pessoas.

Diabetes sem tratamento adequado pode levar a complicações como cegueira, amputação de membros, insuficiência renal, ataque cardíaco e acidente vascular cerebral.

Na Rússia em 2022, segundo especialistas, existem mais de 10 milhões de pacientes diabéticos. Segundo estatísticas oficiais, em 2021 o número de diabéticos na Federação Russa era de 5,2 milhões de pessoas.

De acordo com os resultados da pesquisa, mais da metade dos russos não sabe que o diabetes tipo 2 é precedido pelo pré-diabetes. Ao mesmo tempo, quase 20% da população sofre com isso. Além disso, cada segunda pessoa com diabetes tipo 2 (diabetes não insulino-dependente) nem sabe disso.

A cada ano, o Dia Mundial do Diabetes é dedicado a um tema específico. O tema do Dia Mundial do Diabetes 2021-2023 é “Acesso aos cuidados com o diabetes”.

O perigo do diabetes é o fato de que no início a doença não se manifesta de forma alguma e a pessoa não se sente mal imediatamente. Em risco estão as pessoas cujos pais, irmãos e irmãs sofrem desta doença – esses pacientes precisam determinar o açúcar no sangue em jejum uma vez por ano.

Hoje, o diabetes não pode ser completamente curado, mas pode ser controlado para se viver uma vida plena. Se você aprender sobre o risco da doença a tempo, você pode tentar preveni-la. Em muitos casos, as mudanças no estilo de vida podem interromper ou retardar o desenvolvimento do diabetes tipo 2.

Medidas simples para manter um estilo de vida saudável são eficazes na prevenção ou retardo do diabetes tipo 2. O peso corporal saudável deve ser alcançado e mantido; ser fisicamente ativo; comer uma dieta saudável, reduzir a ingestão de açúcar e gorduras saturadas; abster-se de usar tabaco – fumar aumenta o risco de desenvolver doenças cardiovasculares.