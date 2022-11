Legisladores dos EUA correm para armar Taiwan – mídia – CMIO

Alguns membros do Congresso querem transformar Taiwan em uma “força militar formidável” ao estilo da Ucrânia

Os legisladores dos EUA estão tentando inundar Taiwan com o máximo possível de armamento e treinamento militar americano, informou o Washington Post na véspera da reunião presencial planejada do presidente Joe Biden com seu colega chinês Xi Jinping.

Se for bem-sucedido, o esforço bipartidário permitirá que o Pentágono utilize seus próprios estoques de armas, incluindo sistemas de mísseis Javelin e Stinger, para acelerar uma escalada militar em Taiwan, escreveu o jornal no domingo, citando autoridades dos EUA. O relatório, no entanto, observou que a aprovação da assistência militar financiada pelos contribuintes a Taipei pode depender do apoio de Biden, que prometeu “descobrir quais são as linhas vermelhas” durante sua reunião com Xi na segunda-feira na Indonésia.

Os legisladores que apoiam o esforço aparentemente esperam evitar uma repetição do conflito Rússia-Ucrânia. "Uma das lições da Ucrânia é que você precisa armar seus parceiros antes que o tiroteio comece, e isso lhe dá a melhor chance de evitar a guerra em primeiro lugar", disse. O deputado Mike Gallagher, um republicano de Wisconsin, disse ao Post.













A cúpula Biden-Xi ocorre em um momento em que as relações EUA-China estão em seu ponto mais baixo na memória recente. Pequim rompeu os laços militares e climáticos com Washington em agosto, depois que a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, realizou uma controversa visita a Taiwan, desafiando as advertências de autoridades chinesas de que a viagem prejudicaria a soberania da China e encorajaria os separatistas em Taipei.

As forças chinesas intensificaram os exercícios militares no Estreito de Taiwan imediatamente após a visita de Pelosi, e Xi disse no mês passado que a China não descartaria o uso da força, se necessário, para se reunificar com a província. O Pentágono, que classificou a China como a principal ameaça à segurança nacional dos EUA, prometeu na quarta-feira continuar fornecendo assistência militar e treinamento às forças de Taiwan.













Mesmo mantendo uma política de reconhecer – mas não endossar – a reivindicação da China de soberania sobre Taiwan, os EUA vendem armas para a ilha há décadas. Ao contrário desses acordos, a ajuda militar proposta seria dada a Taiwan às custas dos contribuintes dos EUA. Pode incluir armamentos como mísseis de cruzeiro antinavio, sistemas de defesa antiaérea, drones autodetonantes e minas navais, disse o Post.

A ajuda pode totalizar US$ 3 bilhões por ano. O objetivo é “fazer dos taiwaneses uma força militar formidável que possa se defender, como os ucranianos, ou pelo menos tornar muito difícil para o Exército de Libertação Popular atacá-los”. disse o senador Dan Sullivan, um republicano do Alasca.