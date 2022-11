Ministério do Interior turco anuncia prisão de mulher que deixou bomba em Istambul

O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, anunciou a detenção de um homem que deixou uma bomba na rua Istiklal, em Istambul, no domingo, informou o canal de TV turco TRT World

Segundo ele, o ministro disse que “a pessoa que deixou a bomba foi detida”. De acordo com Soylu, os relatórios iniciais indicam que o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e as Unidades de Proteção do Povo Curdo (YPG) estão por trás da explosão. Tanto o PKK quanto o YPG são designados como terroristas na Turquia.